Star Wars Jedi: Fallen Order, une mise à jour gratuite déployée, ajoutant les modes New Game+ et Entraînement méditatif

Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes le 4 mai 2020, date à laquelle est célébrée la saga Star Wars dans son intégralité, y compris du côté des jeux vidéo. En plus de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker qui s'est montré succinctement avec une illustration inédite, et du portage PS VR de Vader Immortal, Electronic Arts et Respawn Entertainment ont de leur côté préparé une petite vidéo dédiée à Star Wars Jedi: Fallen Order, annonçant de bien bonnes nouvelles !

Dès à présent, vous pouvez télécharger une mise à jour gratuite dont la grande nouveauté est l'ajout d'un mode New Game+ permettant de conserver et surtout débloquer des éléments cosmétiques dont une skin d'Inquisiteur, des cristaux de sabre rouges ou encore des apparences pour BD-1 (Onderon Bloom, Kesselstone et Galionica). Pour ces dernières, il faut au préalable remplir des Défis de combat au nombre de 12 dans l'Entraînement méditatif. Kézako ? Il s'agit là encore d'un mode inédit, qui se débloquera après avoir bouclé l'aventure une première fois et lancé une Nouvelle partie+, donnant accès à une zone de jeu du même nom, accessible via les points de méditation. Le but est très simple, venir à bout de vagues d'ennemis suivies d'un boss. Mais ce n'est pas tout, car la Grille de combat permet de son côté de créer un entraînement personnalisé en sélectionnant le lieu, la difficulté, un temps à respecter ou encore divers modificateurs. Des ennemis spéciaux y sont présents pour corser le tout.

Le patch ajoutant tout cela inclut par ailleurs des changements du côté de l'accessibilité, avec enfin la possibilité de faire varier la taille du texte et de passer les QTE, en plus d'options pour rendre plus simples certaines interactions avec les objets et les déplacements. Le changelog est disponible sur le site officiel du jeu, uniquement en anglais à l'heure actuelle.

C'est donc un très beau cadeau qui est offert à la communauté, de quoi assurément donné envie de relancer Star Wars Jedi: Fallen Order en attendant une possible suite d'ici quelques années. Pour rappel, il fera son arrivée sur Stadia d'ici la fin 2020.

Lire aussi : TEST de Star Wars Jedi: Fallen Order, la Force est grande en Respawn !