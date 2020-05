RUMEUR sur Star Wars : pas de Battlefront III en développement, mais deux jeux déjà connus en 2021 et 2022

Après plus de deux ans de bons et loyaux services et aucun DLC payant (même si l'argent réel permet de débloquer du contenu plus rapidement), Star Wars Battlefront II a atteint sa forme finale cette semaine. La mise à jour Bataille de Scarif a en effet apporté l'ultime carte et les dernières modifications que DICE voulait faire, finissant d'étoffer une expérience déjà bien riche.



Officiellement, Electronic Arts n'a plus de jeu à son calendrier, mais selon les rumeurs, il serait déjà très actif dans son projet d'exploitation de la franchise. Bespin Bulletin, réseau social d'un fan qui avait déjà révélé des informations clés et vérifiées sur L'Ascension de Skywalker, affirme savoir de quoi serait fait l'avenir de Star Wars chez EA. Déjà, aucun Star Wars Battlefront III ne serait prévu, l'éditeur préférant laisser DICE se concentrer sur le nouveau Battlefield de 2021.



Deux nouveaux jeux autour de la licence seraient tout de même attendus pour les deux ans à venir. En 2021 déjà, nous devrions mettre la main sur Project Maverick, le titre d'EA Motive qui a fuité en mars. Il s'agirait d'ailleurs d'une simulation de combats de vaisseaux spatiaux, ce qui, avouons-le, donne envie d'en voir plus. En 2022, ce serait au tour de la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order, toujours par Respawn Entertainment. Là encore, les bruits de couloir avaient déjà vendu la mèche, et nous voyons mal ce récit ne pas avoir droit à un nouveau chapitre après le succès de l'original.

Le contrat liant Electronic Arts et LucasFilm se terminant en 2023, il se pourrait ainsi que les jeux EA Star Wars s'arrêtent après ceux-ci. L'éditeur aurait tout de même le temps de lancer au moins un autre projet, voire de reconduire son partenariat si le cœur lui en dit. Bien évidemment, il ne s'agit que d'une rumeur, mais au vu des éléments déjà connus, il faut avouer qu'elle a tout pour être crédible.