DirectX 12 Ultimate : l'API évolue pour devenir le nouveau standard graphique des jeux PC et Xbox Series X

Mine de rien, cela fait depuis 2015 que des jeux tournent avec DirectX 12, la bibliothèque logicielle de programmation graphique de beaucoup de jeux PC d'aujourd'hui. L'API a forcément bien évolué depuis, avec des mises à jour régulières pour renforcer ses possibilités.

Microsoft veut marquer cette évolution progressive et l'arrivée de nouveautés non pas en passant au DirectX 13, mais au DirectX12 Ultimate. La grande idée de cette mouture prévue pour 2020 est d'unifier les standards pour les jeux multiplateformes de nouvelle génération, afin de rendre le développement des titres plus simple et plus rapide sur PC et Xbox Series X. Pour cela, il propose une compatibilité accrue avec le Ray Tracing, le Variable Rate Shading, les Mesh Shaders et le Sampler Feedback.

Le DirectX Ray Tracing passe au passage en version 1.1 pour une encore meilleure gestion des effets de lumière, d'ombres, de reflets et d'illumination globale. Le VRS, qui accélère les performances graphiques en ajustant la fréquence de rendu selon les différentes zones d’une même scène, sera lui aussi intégré, et associé à la technologie NVIDIA Adaptive Shading pour de meilleurs résultats. Les Mesh Shaders, qui œuvrent sur la redondance ou la priorisation de formes géométriques pour afficher des graphismes plus détaillés, seront plus faciles et rapides à développer, pour des environnements plus riches à l'écran. Même chose pour l'outil Sampler Feedback, qui permet des temps de chargement plus courts en réutilisant ou mettant de côté des polygones qui ne changent pas au cours de la partie.

Pour le moment, seules les GeForce RTX et les futures AMD RDNA2 sont annoncées comme compatibles avec DirectX12 Ultimate, alors il faudra avoir un PC de pointe ou une Xbox Series X pour en profiter. Cela ne changera pas grand-chose pour les utilisateurs, toutes ces technologies existant déjà sur des dizaines de grosses productions, mais leur unification devrait définir de nouveaux standards graphiques pour les années à venir, et faire que ces techniques soient encore plus utilisées sur de futures productions.

