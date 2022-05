LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, une bande-annonce pour célébrer la sortie des derniers personnages en DLC

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est sorti il y a maintenant un mois, mais Warner Bros. Games voulait marquer le coup du Star Wars Day à sa manière. Il vient en effet de dévoiler une bande-annonce mettant en vedette tous les personnages en DLC qu'il est possible d'ajouter à notre aventure.

Qu'il s'agisse de héros classiques, de Troopers ou de figures de The Mandalorian, Solo, Rogue One et The Bad Batch, une trentaine de figurines est en effet répartie en 7 packs additionnels payants, regroupés dans un Pack Collection. Il est depuis ce 4 mai possible de tous les acheter seuls ou séparément , d'où la diffusion de cette charmante vidéo avec Ahsoka Tano, un Luke Skywalker spécial et bien d'autres.

Pour les retardataires, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est actuellement disponible à partir de 48,17 € sur Amazon.fr.

