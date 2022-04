LEGO Builder's Journey : une date de sortie imminente sur le PlayStation Store

LEGO Games et Light Brick Studio ne sont pas du genre à teaser longtemps à l'avance l'arrivée de leur jeu sur de nouvelles plateformes. LEGO Builder's Journey est sorti à l'origine en 2019 sur Apple Arcade, avant d'être porté l'année dernière sur PC et Switch, puis sur Xbox One et Xbox Series X|S.

Il manquait donc les consoles de salon de Sony à l'appel, cela va être corrigé... très prochainement. LEGO Builder's Journey est en effet attendu le 19 avril 2022 sur PlayStation 4 et PS5, via le PS Store. Ce nouveau portage inclura de base le mode Créatif, introduit sur les autres plateformes tout récemment et permettant de créer ses propres constructions.

Il ne vous reste plus qu'à attendre quelques heures afin de découvrir LEGO Builder's Journey sur PS4 et PS5. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.