LEGO Horizon Adventures : la date de sortie en fuite avant le Nintendo Direct

Après deux aventures en monde ouvert et un jeu en réalité virtuelle, ce n'est pas directement avec un « Horizon 3 » que Guerrilla Games va revenir pour le moment, ni avec le potentiel Horizon Online, mais avec un inattendu LEGO Horizon Adventures. Oui, une licence PlayStation se déclinant de cette manière, c'est étonnant. Victime de fuites en mai, ce titre développé par Studio Gobo avait été officialisé durant le Summer Game Fest Live 2024 sur PS5, PC et... Switch, là encore à la stupéfaction générale, même si cette dernière version ne sera pas directement éditée par Sony Interactive Entertainment sur la console de Nintendo.

Nous l'avions ensuite revu rapidement au détour de la vidéo ci-dessus durant le dernier Nintendo Direct. Eh bien, alors qu'un Indie World & Nintendo Direct: Partner Showcase a été annoncé pour ce mardi, il est possible qu'il refasse parler de lui. En effet, comme partagé sur Reddit et visuellement confirmé par Gematsu, la page principale du site PlayStation a affiché pendant un moment le fait que LEGO Horizon Adventures devrait sortir le jeudi 14 novembre 2024 sur PS5, PC et Nintendo Switch. Ce genre d'erreur à moins d'une journée de la présentation n'est sans doute pas anodine, donc wait & see pour une officialisation en bonne et due forme.

La version de base PS5 d'Horizon Forbidden West est elle actuellement disponible à partir de 39,90 € sur Amazon et à la Fnac.