LEGO Horizon Adventures officialisé avec du gameplay et sur une console surprise

LEGO Horizon Adventures n'est pas vraiment une surprise, le jeu a fuité il y a quelques jours sur la Toile, mais c'est lors du Summer Game Fest Live 2024 qu'il a enfin été officialisé, avec une première bande-annonce à découvrir ci-dessous. Et oui, c'est bien la rencontre entre Horizon Zero Dawn/Forbidden West et les LEGO.

LEGO Horizon Adventures sera donc un jeu d'action et d'aventure dans la veine des autres jeux LEGO sous licence, avec l'humour si caractéristique de la franchise et les paysages post-apocalyptiques de la saga Horizon. Nous suivrons évidemment Aloy, accompagnée de Rost, dans une aventure coloré, le titre est développé par Studio Gobo et Guerrilla Games. Il sera possible d'y jouer en solo, mais aussi en multijoueur coopératif local.

LEGO Horizon Adventures est attendu en fin d'année 2024 sur PlayStation 5, PC et Nintendo Switch, une bonne nouvelle pour les joueurs !