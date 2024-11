LEGO Horizon Adventures : un véritable set basé sur le jeu dévoilé, qui ne devrait pas vous ruiner

La semaine dernière, Sony Interactive Entertainment lançait LEGO Horizon Adventures sur PS5, Switch et PC, un jeu développé par Studio Gobo qui a clairement laissé un avis mitigé auprès de ceux y ayant joué, notamment en raison de sa durée de vie. Il refait déjà parler de lui ce lundi, mais d'une manière inattendue, bien que pas du tout surprenante. En effet, The Lego Group et SIE vont proposer l'année prochaine un set inspiré de cette production vidéoludique. Ce ne sera pas une première puisque le Grand-cou (Tallneck) avait eu droit au sien en 2022, basé sur Horizon Forbidden West, avec une minifigurine d'Aloy et un Veilleur en prime. Cette fois, la cible ne sera pas les adultes, mais bien les enfants ayant potentiellement achevé l'aventure vidéoludique, ce qui s'en ressent dans la proposition de cet ensemble.

Avec ses 768 pièces, ce set permettra de construire des répliques de Testudien (Shell-Walker) et Dents de scie (Sawtooth), deux créatures mécaniques auxquelles les minifigurines d'Aloy et Varl pourront se confronter. Chose assez rare, une bande-annonce a été réalisée spécialement pour l'occasion, mêlant éléments de LEGO Horizon Adventures et briques bien réelles. Si vous êtes intéressés, sachez que sa sortie est calée au 1er mars 2025 et qu'il est d'ores et déjà possible de le précommander sur le site LEGO officiel. Le tarif sera pour le moins abordable, puisqu'il ne faudra débourser que 44,99 €.

Inspiré du jeu vidéo LEGO Horizon Adventures, ce set de machines LEGO inclut 2 minifigurines : Aloy et son fidèle allié Varl. Aloy est équipée d'un arc et Varl d'une lance. Chaque arme peut être améliorée pour activer les modes d'attaque Feu, Gel ou Choc, comme dans le jeu vidéo. 2 robots à construire sont également inclus. Testudien possède des pattes et des bras articulés, des mâchoires qui s'ouvrent, une capsule et un bouclier d'énergie amovibles. Dents de Scie articulé possède des mâchoires qui s'ouvrent, un torse pivotant ainsi qu'un cou, une tête et des pattes mobiles. De grands roseaux, un feu de camp, un coffre au trésor et d'autres accessoires sont inclus pour stimuler l'imagination.

Au passage, vous trouverez ci-dessous la courte bande-annonce de lancement du jeu.

Si LEGO Horizon Adventures vous intéresse, il est vendu à partir de 53,64 € sur Amazon et chez Cdiscount.

