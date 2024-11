LEGO Horizon Adventures : les tests sont là, des notes mitigées pour la presse anglophone

C'est demain que sortira sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch LEGO Horizon Adventures, un jeu d'action et d'aventure avec Aloy, mais surtout avec des briques. Un titre édité par Sony et développé par Gobo et Guerrilla Games qui s'est laissé approcher par la presse anglophone... mais elle n'a pas été convaincue.

Les notes de LEGO Horizon Adventures sont assez mitigées. Le jeu est loin d'être mauvais, les combats sont amusants, les options de difficulté rendent l'aventure amusante pour tous les joueurs, les graphismes sont de qualité et l'humour LEGO s'inscrit bien dans l'univers de Horizon. Malheureusement, les missions sont trop répétitives, de même que les activités secondaires après la fin de l'aventure et le jeu arrive quand même à être court.

La date de sortie de LEGO Horizon Adventures est fixée au 14 novembre 2024 sur PC, PS5 et Switch, vous pouvez l'acheter à partir de 64,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.