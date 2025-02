LEGO Horizon Adventures : le set avec Aloy et Varl contre Testudien et Dents de scie se dévoile un peu plus en vidéo

En novembre dernier, les joueurs PC, Switch et PS5 ont pu découvrir LEGO Horizon Adventures, un jeu d'action et d'aventure qui revisite l'histoire d'Aloy avec des briques. Un titre sympathique qui va donner vie à un véritable set LEGO, Aloy et Varl contre Testudien et Dents de scie. PlayStation partage aujourd'hui une vidéo fort intéressante, sous forme de making-of :

Sur le blog PlayStation, les créateurs de ce set LEGO expliquent comment ils ont transposé l'univers du jeu vidéo dans la réalité :

Stéphane Varrault, directeur de conception chez Guerrilla, revient sur la collaboration avec Studio Gobo et le groupe LEGO : « Travailler avec des LEGO et essayer de reproduire toutes les machines de cet univers, ça vous force à faire preuve d’abstraction, et l’abstraction, c’est super pour un designer, ça vous pousse à penser à l’essence de l’amusement. Il s’agit avant tout de revenir à l’essentiel. »

Avec cette notion en tête, le concepteur de modèles senior du groupe LEGO Joseph Kyde s’est installé aux tables à dessin pour déterminer le design de la machine préférée des fans et des développeurs : le Testudien. Comprendre le fonctionnement interne de la caisse contenant la précieuse cargaison que le Testudien garde toujours sur son dos, ce n’est pas une mince affaire. « Ça a été un vrai défi de construire cette capsule hexagonale uniquement avec des éléments LEGO, et c’est un de mes exemples préférés d’exercice de casse-tête pour ce set », témoigne Joseph. Il se souvient avoir commencé par une caisse semblable à la version du jeu, mais il s’est rapidement rendu compte qu’il devait en simplifier la construction. Après plusieurs jours à essayer différentes combinaisons et idées, son choix s’est arrêté sur un design avec deux composants symétriques qui s’imbriquent l’un dans l’autre avec un *clic* très satisfaisant.

Le Testudien n’est pas la seule machine présente dans ce set. « J’ai vraiment hâte que les fans mettent la main sur ce set, car on peut construire un Dents de scie ! » s’exclame Lucas Bolt, artiste senior en charge du monde du jeu chez Guerrilla. « Il est très détaillé, et on peut lui faire prendre la pose et même l’animer. » Avec son design articulé, le Dents de scie est un redoutable adversaire à inclure dans vos propres aventures. « On a l’occasion de créer ses propres histoires à partir de ce set LEGO incroyable, c’est une belle opportunité et un véritable honneur de voir qu’il est issu de LEGO Horizon Adventures », précise Kat Woolley, productrice senior chez Studio Gobo.

Chaque aventure a besoin de héros, et ce set contient justement Aloy et son fidèle allié et ami Varl ! « Inclure Aloy était une évidence », soutient Frédéric André, directeur créatif du groupe LEGO. La minifigurine d’Aloy est admirablement détaillée, depuis sa tenue caractéristique jusqu’à son visage bien plus expressif qui reflète parfaitement son tempérament espiègle dans le jeu. Et elle n’est pas seule. « Varl a le même niveau de détail qu’Aloy. Il a tout le nécessaire pour en faire une minifigurine fantastique ! », ajoute Frédéric.

Avec nos deux héros, ces machines féroces et quelques pièces d’environnement, ce set est là pour donner encore plus de dynamisme à vos histoires dans le monde de LEGO Horizon Adventures. Que vous choisissiez de recréer vos passages préférés du jeu ou que vous inventiez des scénarios inédits, les possibilités créatives sont sans fin. Après tout, si Varl peut reconstruire un Dents de scie et lui donner un nouveau style avec des LEGO, qui sait ce que vous pourriez imaginer ? Nous avons hâte de voir ce que vous aurez construit, alors n’oubliez pas de partager vos photos, vos vidéos et vos histoires avec nous en taguant Guerrilla sur les réseaux sociaux dès que vous aurez votre set !