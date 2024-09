LEGO Horizon Adventures officialise sa date de sortie dans une vidéo qui ne casse pas des briques

En mai dernier, après des fuites ayant bien gâché la surprise même d'un tel projet, nous avons appris officiellement l'existence d'un jeu LEGO Horizon Adventures, un spin-off pour le moins étonnant des aventures d'Aloy qui est développé par Studio Gobo et qui en plus de sortir sur PS5 et PC va aussi s'inviter sur Switch. Comme quoi, tout est possible de nos jours, même si Sony Interactive Entertainment ne l'éditera pas directement sur la console de Nintendo. Attendu en fin d'année, sa date de sortie avait fuité juste avant le Partner Showcase de la fin août, où il est bel et bien apparu durant de brèves secondes, mais sans rien confirmer. Avec un nouveau PlayStation State of Play à l'horizon, nous n'avions aucun doute quant à l'apparition du projet et son lancement a donc bien été précisé.

C'est donc bien le jeudi 14 novembre 2024 que nous pourrons découvrir LEGO Horizon Adventures sur les trois plateformes déjà citées. La nouvelle bande-annonce partagée sert surtout à nous montrer certains costumes de l'édition numérique Deluxe inspirés de personnages des univers PlayStation et à annoncer le début des précommandes pour le 3 octobre, aussi bien chez les revendeurs que le PlayStation Store, l'eShop, Steam ou l'Epic Games Store. Une édition standard physique ou en dématérialisé sera également disponible. Espérons que nous ayons davantage de détails sur le jeu avant son lancement.

Bonus de précommande Tenue de porte-bouclier. Édition numérique Deluxe Personnalisation Grand huit - Pas besoin de choisir entre un toit et un grand huit, vous pouvez avoir les deux et donner des airs de parc d'attractions au Cœur de la Mère !

- Pas besoin de choisir entre un toit et un grand huit, vous pouvez avoir les deux et donner des airs de parc d'attractions au Cœur de la Mère ! Trois tenues emblématiques d'Horizon - Rendez hommage aux aventures d'Aloy dans les terres gelées avec l'Armure banuk, faites ressortir votre âme d'adepte de l'Éclipse avec la tenue de l'Ombre ou combattez le métal par le métal avec la tenue « Alliage » pour Aloy !

- Rendez hommage aux aventures d'Aloy dans les terres gelées avec l'Armure banuk, faites ressortir votre âme d'adepte de l'Éclipse avec la tenue de l'Ombre ou combattez le métal par le métal avec la tenue « Alliage » pour Aloy ! Tenues Ratchet et Rivet - Rejoignez cette aventure palpitante avec Ratchet, l'incroyable mécanicien intergalactique, ou Rivet, la résistante transdimensionnelle.

- Rejoignez cette aventure palpitante avec Ratchet, l'incroyable mécanicien intergalactique, ou Rivet, la résistante transdimensionnelle. Tenue Sackboy - Fini le tissu et le rembourrage, place aux briques et aux tenons ! Sorti tout droit de LittleBigPlanet, Sackboy se tient prêt à rejoindre cette aventure !

