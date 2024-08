LEGO Horizon Adventures : Sony n'éditera pas la version Switch, qui pour s'en charger ?

Lors du Summer Game Fest Live 2024 en juin dernier, Sony Interactive Entertainment a dévoilé un jeu pour le moins étonnant, LEGO Horizon Adventures. Nous suivrons les aventures d'Aloy dans un monde futuriste peuplé de dinosaures robotiques, une relecture du jeu de Guerrilla Games avec des briques. Studio Gobo va d'ailleurs épauler Guerrilla pour développer ce titre.

LEGO Horizon Adventures est attendu sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch, Sony va évidemment se charger de l'édition et de la distribution sur sa console et sur ordinateurs, il a l'habitude, mais concernant la version Switch, le studio japonais a préféré passer son tour. Nous apprenons aujourd'hui que c'est Solutions 2 GO qui va distribuer LEGO Horizon Adventures sur Nintendo Switch. La firme canadienne sait très bien ce qu'elle fait, elle s'occupe déjà de distribuer les MLB The Show sur Xbox et Switch, des jeux de baseball développés par un PlayStation Studios et qui sortent sur les consoles concurrentes depuis quelques années.

LEGO Horizon Adventures n'a pas encore de date de sortie précise, mais le jeu est attendu en fin d'année 2024 sur PC, PS5 et Switch. Vous pouvez retrouver des LEGO sur Amazon, Cdiscount et Fnac.