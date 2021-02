MLB The Show 21 sera le premier jeu Xbox des PlayStation Studios, c'est confirmé !

Avec le temps, le clivage entre les grands constructeurs s'amenuise. Si plusieurs productions des Xbox Game Studios ont déjà débarqué sur d'autres plateformes, Sony Interactive Entertainment a timidement sorti Horizon: Zero Dawn sur PC, une initiative qui ne devrait pas être réitérée. En revanche, le constructeur veut capitaliser sur une autre licence, sportive cette fois.

Il avait été dit que la franchise MLB The Show, développée par Sony Interactive Entertainment San Diego Studios, allait débarquer sur d'autres plateformes. C'est désormais confirmé, MLB The Show 21 sera disponible sur PS5 et PS4, mais aussi Xbox Series X | S et Xbox One, devenant le premier titre des PlayStation Studios chez la concurrence ! Il sortira le 20 avril 2021 au prix de 59,99 € sur l'ancienne génération et 69,99 € sur la nouvelle, et c'est Fernando Tatis Jr des Padres de San Diego, dit « El Niño », qui sera sur la jaquette.

Le game designer Ramone Russell s'est réjoui de cette ouverture sur le PlayStation Blog, où il a annoncé que le titre sera jouable en cross-play, que les nouvelles fonctionnalités seront révélées à partir de mars, en live sur les réseaux sociaux, et qu'une édition collector sera présentée dès ce 3 février. Il a aussi précisé le contenu des éditions de base, fournies avec un pack Gold Choice en bonus de précommande : sur PS4 et Xbox One, vous aurez droit à 5 000 stubs en cadeau, et sur next-gen, vous ajouterez 10 packs The Show. Attention en revanche, pas d'upgrade next-gen au programme, aucune mise à niveau gratuite entre générations n'est prévue.

Nous sommes ravis de vous annoncer que grâce au prolongement de notre partenariat avec la MLB et les joueurs de la MLB, MLB The Show 21 sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X | S. C’est une période charnière pour nous, car cette franchise historique sera accessible à de tout nouveaux joueurs. Nous tenons à remercier tout le monde chez PlayStation, Xbox, Major League Baseball, la Major League Baseball Players Association et San Diego Studio pour leur assiduité et pour nous avoir permis de proposer MLB The Show à davantage d’utilisateurs. Jeu et progression interplateformes disponibles pour MLB The Show ! Vous avez bien lu, les utilisateurs de MLB The Show 21 pourront jouer les uns contre les autres en ligne grâce au jeu cross-platform. De plus, la progression cross-platform vous permet de gagner et d’utiliser du contenu sur la plateforme et sur la génération de votre choix. Annonces de fonctionnalités de MLB The Show 21 Pour garantir la sécurité de tous et continuer de nous adapter à la situation engendrée par la pandémie, nous avons dû modifier notre manière de révéler et de partager toutes les nouvelles fonctionnalités et mises à jour du jeu. Cette année, nous allons proposer des Annonces de fonctionnalités qui seront diffusées simultanément sur Twitch, YouTube et Facebook Live. Avec ces Annonces de fonctionnalités, nous aurons l’occasion de montrer à nos fans ce sur quoi nous travaillons et ce qui rend la version de cette année encore meilleure que les précédentes. Pour MLB The Show 21, nous avons prévu six Annonces de fonctionnalités, dont la première aura lieu en mars.

Les précommandes pour la nouvelle itération de la saga de jeux de baseball ne sont pas encore ouvertes, mais vous pouvez acheter une carte PSN pour réserver le jeu le moment venu sur le Store via Amazon.fr.