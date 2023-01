MLB The Show 23 : une date de sortie et une star bahamienne pour la jaquette du nouvel épisode

Réglée comme un coucou suisse, la série de jeux vidéo adaptée de la Major League Baseball a droit à un jeu vidéo par an depuis 1997. C'est donc sans surprise que Sony Interactive Entertainment et San Diego Studio annoncent cette semaine MLB The Show 23, qui comme ses deux prédécesseurs sera cross-platform et compatible cross-progression et cross-save.

Pour connaître les nouveautés côté contenu et gameplay, il faudra suivre les émissions spéciales MLB The Show 23 Feature Premiere sur Twitch ou YouTube. Pour le moment, nous savons juste que Jazz Chisholm Jr., joueur de deuxième base des Marlins de Miami, trônera sur la jaquette, un privilège pour ce Bahamien qui fêtera ses 25 ans demain. La date de sortie a sinon été calée au 28 mars 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Switch, avec un ajout au Xbox Game Pass encore prévu en day one et une édition collector qui sera présentée le 2 février (pour certains territoires, la France devant visiblement encore se contenter du format numérique).

Avec sa personnalité électrique, son style de jeu et sa passion pour tout ce qui touche au baseball, Jazz Chisholm Jr. était tout désigné pour faire la jaquette de MLB The Show 23. Jazz a grandi à Nassau, aux Bahamas, où il a découvert le baseball les pieds dans le sable avec ses amis. Comme il le dit lui-même : « pas d’arbitres, pas de receveurs, juste des frappes explosives pour le plaisir de jouer ». Le jeune Jazz n’aurait jamais imaginé qu’un gamin des Bahamas comme lui deviendrait un jour la star de The Show, et encore moins se retrouver sur la jaquette de MLB The Show !

Aujourd’hui, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir annoncer que MLB The Show 23 sortira officiellement le 28 mars 2023. L’édition standard sur PlayStation 4 sera disponible au prix de 59,99 $ (USD)/79,99 $ (CAD). Le prix de l’édition standard sur PlayStation 5 a été fixé à 69,99 $ (USD)/89,99 $ (CAD).

MLB The Show 23 sera disponible sur les consoles PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X|S.

Le crossplay multiplateforme, comme le partage de sauvegardes et de progression, est toujours de la partie dans MLB The Show 23 !

Accédez à votre progression et votre collection de cartes de MLB The Show 23 sur toutes vos plateformes. Une fois encore, le crossplay multiplateforme, ainsi que le partage de sauvegardes et de progression, vous permettra de continuer votre partie en cours sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch*. La progression partagée permet quant à elle d’obtenir et d’utiliser du contenu sur toutes les plateformes, indépendamment de sa provenance (à l’exception des fonctionnalités exclusives à la PS5 et aux Xbox Series X|S, comme le mode Stadium Creator). Pour finir, utilisez les sauvegardes partagées pour transférer un fichier de sauvegarde du mode Road to the Show ou Franchise vers une autre console.**

Compte MLB The Show, association de compte et The Scouting Report

Passez facilement d’une plateforme à l’autre avec MLB The Show 23 tout en conservant l’accès à votre collection de cartes grâce à votre compte MLB The Show. Il vous suffit pour cela de créer votre compte MLB The Show sur TheShow.com et de l’associer ensuite à votre PlayStation, Xbox et/ou Switch.

Profitez de cette création de compte pour vous abonner à The Scouting Report afin que nous puissions vous envoyer les dernières informations sur MLB The Show 23. Notez également que les abonnés se verront offrir un pack exclusif tous les mois à compter d’avril. Alors, accédez dès aujourd’hui à www.theshow.com pour paramétrer votre compte.

Calendrier des émissions MLB The Show 23 Feature Premiere

Les émissions Feature Premiere font leur grand retour pour vous offrir un aperçu des nouvelles fonctionnalités de MLB The Show 23. Chaque épisode sera diffusé en direct sur Twitch et YouTube. Si vous les manquez, pas de panique. Les épisodes resteront disponibles en ligne. Plusieurs Feature Premiere sont actuellement en préparation, alors gardez un œil sur TheShow.com et nos réseaux pour obtenir de plus amples informations ainsi que les dates de diffusion.

Ouverture des précommandes sur le PlayStation Store le 6 février.

Annonce de l’édition Collector le 2 février

Certains d’entre vous se posent certainement des questions au sujet de cette édition de prestige. Ces interrogations trouveront leur réponse en fin de semaine lorsque nous dévoilerons l’édition Collector de MLB The Show 23 et tout son contenu !

Remarque : L’édition Collector de MLB The Show 23 dévoilée le 2 février donnera droit aux versions PS4 et PS5***. Si vous prévoyez plutôt d’acheter l’édition standard de MLB The Show 23 sur PlayStation 4 pour passer ultérieurement à la version PlayStation 5, pensez à acheter l’édition numérique pour bénéficier de l’offre de mise à niveau de 10 $ (USD).

Nous sommes particulièrement heureux de voir Jazz rejoindre la liste des joueurs ayant été à l’affiche de notre jeu et de pouvoir annoncer la sortie de MLB The Show 23 sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch le 28 mars 2023 ! Préparez-vous à découvrir de nouvelles façons de jouer, une nouvelle classe de légendes et bien plus encore ! Consultez TheShow.com et suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook ou Tiktok pour recevoir les dernières informations sur MLB The Show 23.

Pour de plus amples informations sur MLB The Show 23, reportez-vous à la FAQ disponible à cette adresse.

*Les fonctionnalités en ligne requièrent une connexion Internet ainsi qu’un abonnement multijoueur en ligne propre à chaque console.

**La progression multiplateforme nécessite une connexion Internet ainsi que les éléments suivants pour chaque plateforme : 1) une copie du jeu MLB The Show 23 compatible avec votre console (les versions destinées aux autres plateformes sont vendues séparément) ; et 2) l’association d’un compte réseau de votre plateforme à votre compte MLB The Show.

***L’édition en boîte comprend le disque PS4 et un coupon pour la version PS5 (nécessite une console PS5 équipée d’un lecteur de disque).