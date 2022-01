NETFLIX : The Cuphead Show! s'offre une bande-annonce endiablée et une imminente date de sortie

À l'été 2019, nous apprenions une savoureuse nouvelle, à savoir la production d'une série animée basée sur le jeu Cuphead de Studio MDHR, dont l'esthétique se prête évidemment bien à l'exercice. Depuis, King Features Syndicate et Netflix ont diffusé quelques extraits, le plus récent datant de la Netflix Geeked Week de juin dernier avec King Dice. The Cuphead Show! est en voie de finalisation puisque nous découvrons à présent une véritable première bande-annonce évidemment haute en couleurs, ainsi qu'une date de diffusion sur le service de streaming.

C'est donc le 18 février que Cuphead et Mugman vont nous faire découvrir leurs aventures comiques qui devraient ravir les amateurs de cartoons nostalgiques, eux qui vont devoir faire face aux manigances du Diable en personne. Ms. Chalice serait également de la fête, de même que tout un tas de visages familiers issus du jeu. Un site faisant office de compte à rebours avant le lancement a lui ouvert ses portes, nous demandant d'aider nos héros à sauver des âmes capturées par le Diable. Six chapitres se débloqueront à mesure que la sortie se rapprochera, chacun comportant différentes missions à réaliser avec des récompenses à la clé, alors faites-vous plaisir.

Nous aurons donc de quoi patienter en attendant de pouvoir jouer à la très attendue extension The Delicious Last Course prévue pour le 30 juin prochain et qui s'était montrée aux Game Awards. À n'en pas douter, de nouveaux joueurs curieux devraient s'y intéresser une fois la série visionnée. La bande dessinée Cabrioles et autres curiosités est sinon vendue 14,90 € à la Fnac si vous appréciez cet univers.