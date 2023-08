Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, date de sortie et trailer loufoque pour l'ultime DLC, Rayman in the Phantom Show

Après The Tower of Doooom et The Last Spark Hunter, les joueurs de Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope attendent impatiemment de découvrir le troisième et dernier DLC, mettant en vedette Rayman. Le personnage désormais relégué au second plan par les Lapins Crétins va en effet être à l'honneur d'une extension, qui se dévoile enfin avec une bande-annonce.

Elle s'appellera Rayman in the Phantom Show et nous fera explorer une dimension pas comme les autres, Studio Galactic-Opéra. Il s'agit d'un univers où sont tournés des films en tout genre, qu'il s'agisse de westerns, aventures de pirates ou longs-métrages d'heroic fantasy, et Rayman est visiblement dans le coin pour jouer les stars de cinéma sous la direction de Fantôme.

Le concept est encore une fois loufoque et nous pourrons le découvrir dans l'exclusivité Switch à partir du 30 août 2023, date de sortie du DLC sur l'eShop, où il sera vendu 14,99 €. Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope est disponible à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.