Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, le DLC Rayman in the Phantom Show lancé avec un long making-of

Sorti exclusivement sur Nintendo Switch en octobre 2022, Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope a encore fait le bonheur des amateurs de jeux tactiques au tour par tour. Le titre d'Ubisoft a déjà eu droit à deux contenus additionnels, The Tower of Doooom et The Last Spark Hunter, mais le troisième et dernier DLC était très attendu. Ubisoft le sait et partage même un long making-of :

Pour cause, il met en scène Rayman, la célèbre mascotte d'Ubisoft, n'a pas eu droit à un jeu vidéo rien qu'à lui depuis 10 ans. Mais le héros sans bras, ni jambes, ni cou, est de retour dans Rayman in the Phantom Show, les joueurs pourront l'incarner aux côtés de Lapin Peach et Lapin Mario afin d'enquêter sur le studio de télévision Space Opera Network, bourré d'easter eggs. Une nouvelle mécanique de gameplay est également introduite avec la Grande Première, le Fantôme jugera en effet la performance des joueurs après chaque bataille, il faudra faire bonne impression avec les costumes Vortex et Rocket.

Rayman in the Phantom Show est disponible dès aujourd'hui dans Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, le DLC est inclut dans l'édition Gold vendue 49,99 € (- 40 %) sur Amazon.