Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, un trailer de lancement pour le DLC The Tower of Doooom et une démo du jeu disponible

Sorti en fin d'année dernière, nous n'en avons évidemment pas encore fini avec Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, qui va accueillir du contenu inédit tout au long de l'année 2023 via son Season Pass, avec en point d'orgue la présence de Rayman en tant que personnage jouable dans le 3e DLC. Mais pour le moment, c'est le premier qui vient de voir le jour ce jeudi comme prévu, The Tower of Doooom, et a donc droit à sa bande-annonce de lancement.

Notre bande de héros déjantés vont donc relever les défis de la Tour Mauuudite de Mme Bwahstrella, proposant de la gravir en remportant des batailles sur des cartes aléatoires façon rogue-lite, avec des objets pouvant être achetés pour faciliter la progression. Les joueurs cherchant une expérience plus corsée pourront augmenter la difficulté des expéditions, de quoi faire patienter en attendant la suite. Malheureusement, si vous souhaitez y jouer, il faudra nécessairement craquer pour le Season Pass, car ce DLC n'est pas vendu séparément.

Par ailleurs, Ubisoft a lancé une démo sur l'eShop, permettant de découvrir le début de l'aventure de Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, incluant le prologue et une bonne partie de la première planète du jeu appelée Littoral Lumineux.

Si vous êtes convaincus, l'édition Cosmique est vendue 30,99 € sur Amazon.

