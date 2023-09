BON PLAN : Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope à tout petit prix

Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope est la suite de Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle, des jeux tactiques au tour par tour à la XCOM développés par Ubisoft avec les personnages du Royaume Champignon. Un titre très sympathique exclusif à la Nintendo Switch qui est actuellement à prix réduit.

Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope est affiché à 25 € chez Leclerc, uniquement en ligne pour les French Days. Une belle promotion, le titre est habituellement vendu autour des 40 €, c'est le moment de se faire plaisir.

Faites équipe avec Mario, Luigi, Princesse Peach, Lapin Peach, Lapin Luigi et leurs amis dans un voyage galactique pour vaincre une entité malveillante et sauver vos compagnons Sparks. Partez à la découverte de planètes à travers la galaxie pour résoudre de mystérieux secrets et des quêtes passionnantes ! Caractéristiques : - Constituez votre équipe de rêve avec trois héros à choisir parmi neuf personnages éclectiques. - Affrontez de tout nouveaux boss ainsi que des ennemis bien connus, dans toute la galaxie. - Sauvez de mystérieux Sparks à travers la galaxie qui vous donneront des pouvoirs spéciaux pour vous aider dans vos combats.

Pour rappel, Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope a récemment accueilli un troisième et dernier DLC avec Rayman.

