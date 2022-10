TEST Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, plus ouvert, plus tactique, plus drôle

Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope

Un Mario, plus deux Lapins, égale... ?





En 2017, Ubisoft sortait Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle, où l'improbable rencontre entre les univers du Royaume Champignon de Nintendo et des Lapins Crétins du studio breton, avec un gameplay rappelant XCOM, faisant la part belle aux combats tactiques au tour par tour. Cinq ans plus tard, Ubisoft remet ça avec Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, dans l'objectif de peaufiner la recette déjà très bonne. Mission réussie ?

Une aventure qui se dévore grâce à son humour omniprésent.

Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope nous emmène au Royaume Champignon, où les Lapins se sont installés après la fin du premier volet. Tout le monde vit en parfaite harmonie, mais voilà qu'une petite créature étoilée, un Spark, arrive demander de l'aide à Mario et ses amis afin de sauver sa mère, kidnappée par Cursa, une antagoniste qui a au passage saccagé différents mondes avec sa Confusi-Ombre. Ni une ni deux, le plombier moustachu part à l'aventure avec ses compères et les Lapins Crétins pour vaincre cette nouvelle menace et sauver les Sparks. Un scénario très léger, à la Nintendo, mais qui offre son lot de surprises. Le joueur comprend vite qu'il va devoir récupérer de l'énergie sur chaque monde explorer pour atteindre le suivant, jusqu'à la fin du jeu, rencontrant au passage de nouveaux personnages, que ce soit des têtes connues de chez Nintendo ou des Lapins inédits, pas si Crétins au final.

Le scénario reste assez basique, sa profondeur est surtout cachée dans des tableaux disséminés dans les niveaux, mais aussi avec des cinématiques partiellement doublées, les Lapins étant plus bavards que les héros du Royaume Champignon. Une aventure qui se dévore, notamment grâce à son humour omniprésent, ses décors variés avec des clins d'œil amusants et ses musiques envoûtantes, composées par Yoko Shimomura (Kingdom Hearts, Gareth Coker (Immortals Fenyx Rising) et Grant Kirkhope (Banjo-Kazooie). Un régal pour les yeux et les oreilles, la direction artistique est dans la pure lignée du premier volet et des jeux Nintendo, même si techniquement, il faut compter sur des temps de chargement un peu longs, de rares ralentissements et textures qui manquent parfois de détails, surtout en mode TV.

Mais Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope est avant tout un jeu avec des batailles stratégiques au tour par tour, qui ont grandement évolué depuis le premier opus. Oubliez la grille de déplacement, il est ici possible de se mouvoir librement dans une zone limitée (variant selon le personnage et sa mobilité), de se propulser dans les airs avec des trampolines sur la carte ou grâce à ses compagnons, ou encore de charger ses ennemis pour leur infliger quelques dégâts sans consommer de point d'action. Concrètement, un tour d'une bataille se déroule de manière assez classique si vous avez déjà touché à un jeu du même genre, le joueur déplace ses héros sur la carte, tente de se cacher derrière des obstacles et lancer son attaque sur un adversaire. Simple, basique, mais très complet et demandant pas mal de réflexion.

Chaque personnage dispose d'une arme unique, aux effets évidemment différents. Mario peut tirer deux fois à distance avec des pistolets, Luigi a un arc pour les tirs de très loin, Lapin Mario frappe ses ennemis au contact avec des poings robotiques, Peach dispose d'un parapluie/fusil à pompe tirant sur une large zone, Lapin Peach a un lance-roquettes permettant de tirer par-dessus les obstacles, etc. Au joueur de bien connaître ses personnages et de composer son équipe en début de partie en fonction de son style de jeu, mais aussi des adversaires et du niveau. Sous ses airs mignons, Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope reste un vrai jeu tactique à la difficulté parfois bien présente, même en changeant le niveau dans les options, et les PV des personnages peuvent vite descendre jusqu'au Game Over après quelques tours à faire n'importe quoi. Game Over qui nous ramène simplement au début du combat, rien de bien dramatique.

50 % tactique, 50 % open world, 0 % Crétin





Comme si cela ne suffisait pas, les héros ont également tous une capacité, un Super Effet à activer pour renforcer sa défense, contre-attaquer, tirer sur un ennemi qui se déplace dans votre champ de vision, etc. Des pouvoirs très utiles qui peuvent changer le déroulement d'un combat, mais impossible évidemment de les utiliser à chaque tour. Et ce n'est pas tout !

Il y a de quoi s'amuser dans Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope.

Nouveauté de cet opus, les personnages peuvent s'équiper de Sparks, ces petites créatures à sauver au fil de l'aventure et offrant des effets là aussi très pratiques pendant les combats. Cela va d'effets élémentaires pour les armes au boost de défense en passant par les attaques de zone, le joueur doit attacher jusqu'à deux Sparks à un héros et l'améliorer dans un menu dédié, rajoutant encore pas mal de profondeur au gameplay. La plupart des ennemis disposent en effet de faiblesses et de résistances à certains effets élémentaires, au joueur de s'adapter à l'aide de ces Sparks pour faciliter le combat. Autant dire qu'en fonction des personnages et Sparks choisis, aucun combat ne se ressemble, et le jeu propose des objectifs variés, comme éliminer tous les ennemis, battre un certain nombre d'adversaires spéciaux, atteindre une zone (à l'autre bout de la carte) ou simplement survivre un certain nombre de tours. Ce dernier objectif est cependant loin d'être passionnant, le joueur bouge ses personnages un peu à tâtons, le rythme en prend un coup.

Mais Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, ce n'est pas que des combats ! Ubisoft s'inspire des jeux de Nintendo et permet ici d'explorer librement les mondes du jeu, afin de découvrir de petits secrets, récolter des pièces (pour acheter des objets à utiliser en combat ou soigner ses personnages), résoudre des énigmes et se lancer dans quelques quêtes secondaires. Un semi monde ouvert qui diversifie le gameplay et permet de souffler entre deux longs combats, et qui rend la plupart des affrontements facultatifs. Eh oui, en esquivant intelligemment les ennemis rodant sur la carte, les combats obligatoires ne sont pas légion, mais le joueur a tout de même intérêt à se battre pour gagner de l'expérience, des niveaux et donc des points de compétences, permettant d'améliorer les statistiques et pouvoirs des héros au travers d'arbres de compétences.

Quoi qu'il en soit, il y a de quoi s'amuser dans Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, les mondes ouverts sont un plaisir à explorer, à la manière d'un véritable jeu Nintendo, le défi est au rendez-vous (surtout en poussant un peu le niveau de difficulté), mais malgré tout cela, la durée n'est pas bien élevée. Sans trop faire de détours, le jeu se termine entre 10 et 15 heures, même s'il faut rajouter entre 5 et 10 heures supplémentaires pour dénicher tous les secrets, effectuer les quêtes secondaires et résoudre les quelques énigmes optionnelles. Malheureusement, pas de mode multijoueur coopératif ici pour rallonger la durée de vie, Ubisoft a fait le choix de se concentrer sur le solo uniquement.

Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope n'est pas qu'une bête suite, elle reprend les mécaniques du premier jeu en les peaufinant et en les améliorant, offrant aux fans une expérience rafraîchissante. La tactique est toujours présente, de même que l'humour, mais le gameplay propose cette fois une réelle profondeur avec les Sparks et objets à utiliser en combats, sans oublier les personnages hauts en couleur (qui ne sont que huit jouables, dommage). L'exploration des planètes est également un bon moyen de casser la monotonie, mais nous aurions aimé un monde supplémentaire pour rallonger un peu la durée de vie. Quoi qu'il en soit, la recette évolue dans le très bon sens, pas question de bouder son plaisir si vous avez apprécié le premier opus.

Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope est disponible exclusivement sur Nintendo Switch, en édition Cosmique à 54,99 € sur Amazon ou 59,99 €chez Micromania.

Les plus La rencontre des univers Mario et Lapins Crétins fonctionne toujours

Le gameplay tactique très riche, mais accessible

Les différents univers à explorer

C'est drôle, mignon et épique à la fois Les moins De petits soucis techniques

Durée de vie un poil courte

Certains objectifs cassent le rythme des combats

Notation Graphismes (TV) 15 20 Graphismes (Portable) 17 20 Bande-son 17 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 14 20 Scénario 15 20 Verdict 17 20