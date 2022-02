MLB The Show 22 : date sortie, star de la jaquette, version Switch et ajout au Xbox Game Pass en day one, le nouvel épisode se dévoile

La série des MLB The Show est toujours développée par Sony Interactive Entertainment San Diego Studios, mais cela ne l'a pas empêchée de s'ouvrir à la concurrence l'année dernière. MLB The Show 22 vient d'être annoncé, et il suivra ses traces. Il sera encore disponible sur Xbox One et Xbox Series X|S en plus de ses versions PS4 et PS5, de nouveau intégré au Game Pass dès sa sortie et, pour la première fois, il débarquera même sur Nintendo Switch.



La date de sortie est d'ores et déjà calée au 5 avril 2022, avec de la cross-progression, une upgrade next-gen payante, mais comprise dans les éditions spéciales, et Shohei Ohtani sur la jaquette. Ramone Russell, le game designer du titre, a pris la parole sur le PlayStation Blog pour parler de tout cela.

La saison 2021 de Shohei Ohtani aura marqué l’histoire. Le joueur a frappé 46 home runs, marqué 100 points produits et volé 26 bases, tout en enregistrant un score de 9-2 sur le monticule, avec une moyenne de points mérités de 3,18 et 156 retraits sur des prises. Comme le dit l’adage, « Rome ne s’est pas faite en un jour ». Si le succès d’Ohtani semble tout récent aux États-Unis, il l’a construit dès l’adolescence, à la Hanamaki Higashi High School, au Japon.

Après avoir réussi l’une des saisons les plus mémorables de la Ligue majeure de baseball, Shohei Ohtani s’est imposé comme un choix évident pour apparaître sur la jaquette de MLB The Show 22.

Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que MLB The Show 22 sortira le 5 avril 2022. L’édition standard pour les consoles nouvelle génération est proposée au prix de 59,99€. L’édition standard pour les consoles actuelles est au prix de 69,99€. Sur Nintendo Switch, le jeu est proposé au prix de 59,99€.

Pour la deuxième année consécutive, MLB The Show rejoint une nouvelle plateforme et s’apprête à proposer aux fans une nouvelle manière de jouer ! Pour la toute première fois, MLB The Show 22 sera disponible sur Nintendo Switch, en plus des consoles PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X|S. C’est une période charnière pour nous, car cette franchise historique continue d’accueillir de nouveaux joueurs. Nous remercions chaleureusement Sony Interactive Entertainment, Xbox, Nintendo Co. Ltd, la Major League Baseball, la Major League Baseball Players Association et San Diego Studio pour avoir rendu ceci possible.

Le jeu, les sauvegardes et la progression multiplateformes s’étendent pour inclure la Nintendo Switch pour MLB The Show 22 !

Grâce au jeu multiplateforme de MLB The Show 22, les fans de Nintendo pourront affronter les joueurs sur consoles Xbox et PlayStation. En outre, la progression multiplateforme vous permettra d’acquérir du contenu et d’utiliser celui que vous possédez déjà sur toutes les plateformes et générations (à l’exception des fonctionnalités exclusives aux consoles PS5 et Xbox Series X|S, comme le mode Stadium Creator). Avec les sauvegardes multiplateformes, vous pourrez transférer un fichier de sauvegarde du mode Road to the Show ou Franchise vers une autre console.

Compte MLB The Show, association de comptes et Scouting Report

Avec MLB The Show 22, vous pouvez désormais passer d’une plateforme à l’autre en toute simplicité et conserver tout votre stock de cartes, grâce au compte MLB The Show. Il vous suffit de créer votre compte MLB The Show sur TheShow.com, puis de l’associer à votre PlayStation, Xbox et/ou Switch, et le tour est joué. Pendant la création de votre nouveau compte associé, assurez-vous de vous inscrire au Scouting Report, afin que nous puissions vous envoyer les dernières informations relatives à MLB The Show 22. Les abonnés pourront également profiter d’un pack exclusif tous les mois, dès avril. Nous vous attendons sur www.theshow.com pour configurer votre compte.

Programme des Annonces de fonctionnalités de MLB The Show 22

Les Annonces de fonctionnalités reviennent pour fournir à nos fans une présentation détaillée des nouveautés et des modifications proposées par MLB The Show 22. À l’approche du lancement, vous pourrez visionner les épisodes sur Twitch, YouTube et Facebook Live ou les regarder à la demande au moment qui vous convient.

Pour MLB The Show 22, nous développons de tout nouveaux épisodes des Annonces de fonctionnalités. Soyez à l’affût sur TheShow.com pour consulter le programme de diffusion des épisodes, ainsi que d’autres informations.

L’Édition collector dévoilée le 2 février !

Certains d’entre vous se demandent forcément : « Où est l’édition collector ? » Mercredi, nous dévoilerons la ou les Éditions Collector de MLB The Show 21 et tout ce qu’elles contiennent.

Remarque : la ou les éditions Collector de MLB The Show 22 révélées le 2 février incluront un droit à la nouvelle version. Si vous comptez acheter l’édition standard de MLB The Show 22 sur PlayStation 4 et que vous prévoyez de passer à la version PlayStation 5, vous devez acheter l’édition numérique pour profiter de l’offre de mise à niveau à 10$.

