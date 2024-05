LEGO Horizon Adventures : un curieux projet fuite, les joueurs vont adorer

Les briques danoises sont encore et toujours très populaires, que ce soit avec des sets qui sortent régulièrement ou des collaborations dans le milieu vidéoludique. Le jeu de survie LEGO Fortnite est un succès, mais voilà qu'un jeu vidéo bien différent fait parler de lui ces derniers jours.

L'insider Kurakasis a dévoilé la semaine dernière une collaboration entre Sony et LEGO, avant de préciser tout récemment qu'il s'agirait de LEGO Horizon Adventures, qui pourrait être annoncé lors d'un imminent PlayStation Showcase ou State of Play. Mais qu'est-ce donc ? Un nouveau set avec des briques à construire, comme le Grand-Cou d'Horizon Forbidden West il y a deux ans ? Eh bien pas vraiment, car de son côté, Tom Henderson d'Insider Gaming affirme que LEGO Horizon Adventures sera un jeu vidéo, avec « des graphismes réalistes » et présenté par une source anonyme comme « Horizon Forbidden West mais en LEGO ». En clair, un jeu d'action et de rôle en monde ouvert. Toujours d'après Tom Henderson, la bande-annonce de LEGO Horizon Adventures serait prête depuis le mois dernier, l'officialisation pourrait se faire prochainement.

Espérons quand même que cette fois LEGO Horizon Adventures ne se sorte pas en même temps qu'un autre gros jeu. Horizon Zero Dawn était sorti dans l'ombre de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, tandis qu'Horizon Forbidden West s'était vite fait éclipser par Elden Ring. Vous pouvez déjà retrouver le LEGO 76989 Horizon Forbidden West Grand-Cou à partir de 109,99 € sur Cdiscount et Fnac.