Horizon Forbidden West : le LEGO du Grand-cou se précise

LEGO s'intéresse de plus en plus aux jeux vidéo, il a déjà dans son catalogue des sets avec Super Mario, Overwatch ou encore plus récemment Sonic the Hedgehog. Un ensemble LEGO avec la mascotte de SEGA sorti l'année dernière et qui avait fuité peu avant, en même temps qu'un set tiré d'Horizon Forbidden West.

Et c'est justement celui-ci qui refait parler de lui aujourd'hui, avec quelques détails. Oui, le LEGO du Grand-cou d'Horizon Forbidden West est une réalité, il comprendra 1 222 briques à assembler avec donc le Grand-cou, un petit Veilleur et une figurine d'Aloy, héroïne du jeu évidemment armée de sa lance. Le set portera le numéro 76989 et sera lancé en mai prochain, au prix de 79,99 $.

Horizon Forbidden West sera quant à lui disponible le 18 février, dans trois petits jours. Vous pouvez retrouver notre test ci-dessous et précommander le titre à 65,99 € sur Amazon.

