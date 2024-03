NVIDIA : les configurations de Horizon Forbidden West Complete Edition dévoilées et de nouveaux jeux compatibles DLSS

NVIDIA fait aujourd'hui le point sur ses nouveautés, annonçant notamment que Sons of the Forest bénéficie désormais du DLSS 2, quelques jours seulement après avoir quitté l'Early Access. Le jeu de survie d'Endnight Games voit ainsi ses performances améliorées de 50 % en 4K maximum avec une GeForce RTX 4070 ou mieux.

Mortal Kombat 1 Peacemaker Update, Reveil et Hellbreach: Vegas bénéficient eux aussi du DLSS 2, tandis qu'un nouveau pilote GeForce Game Ready est disponible pour accompagner la sortie de The Thaumaturge, permettant de profiter du DLSS 3 et de Reflex. Mais surtout, NVIDIA met aujourd'hui en avant Horizon Forbidden West Complete Edition, qui arrivera sur PC le 21 mars prochain avec son extension Burning Shores. Le titre dévoile ses configurations requises, NVIDIA rajoute qu'il sera compatible DLAA, DLSS 3 Super Resolution et Frame Generation pour des performances toujours plus élevées.

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64 bit (version 1909 ou plus récente) Processeur Intel Core i3-8100

ou

AMD Ryzen 3 1300X Intel Core i5-8600

ou

AMD Ryzen 5 3600 Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Go

ou

AMD Radeon RX 5500XT 4 Go NVIDIA GeForce RTX 3060

ou

AMD Radeon RX 5700 Mémoire vive 16 Go de RAM Espace disque 150 Go d'espace libre

