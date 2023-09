RUMEUR sur Horizon Forbidden West : la version PC et une nouvelle édition PS5 en approche

Source: ResetEra et billbil-kun via Dealabs

La licence Horizon est un énorme succès pour Guerrilla Games, qui a célébré ses 20 ans en partageant d'excellents chiffres au printemps. Nous savons déjà qu'un troisième épisode principal avec Aloy est en développement en plus du projet multijoueur Horizon Online pour assurer son avenir. Pour autant, c'est bien Horizon Forbidden West qui refait parler de lui cette semaine. Tout a commencé par l'apparition d'un certain Horizon Forbidden West Complete Edition du côté de l'organisme de classification des jeux de Singapour, qui a depuis littéralement supprimé les informations que nous pouvions y lire sur sa page. Internet n'oublie pas et voici une capture d'écran qui a été partagée sur ResetEra :

Cette nouvelle édition au nom limpide sortirait ainsi sur PS5 avant la fin d'année 2023. Nous y retrouverions sans aucun doute l'aventure de base de ce deuxième épisode ainsi que son DLC Burning Shores paru en avril et qui est exclusif à la console, d'où la non-présence de la PS4. Mais ce n'est pas tout, car notre leaker national billbil-kun a déclaré sur Dealabs qu'une version PC serait aussi annoncée en parallèle sur Steam et l'Epic Games Store. En revanche, il ne connaît pas encore la date de sortie ni le prix. Bon, finalement, cela ne fait que confirmer ce que nous savions déjà avec le gros leak d'octobre dernier d'un supposé document interne.

Et comme de par hasard, un nouveau PlayStation State of Play a été annoncé pour cette nuit. Bien qu'il s'agisse d'une présentation dédiée aux jeux d'éditeurs tiers, l'occasion semble parfaite pour y glisser une bande-annonce de cet Horizon Forbidden West Complete Edition. Restons tout de même prudent, car le portage PC de Ratchet & Clank: Rift Apart avait été dévoilé quelques jours après le PlayStation Showcase, donc le bon sens ne s'applique pas toujours.

