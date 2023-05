Horizon : un point sur les ventes de Forbidden West et de la franchise, c'est un énorme succès

Aujourd'hui, le blog PlayStation anglais a décidé de revenir sur les 20 ans de Guerrilla Games, un studio néerlandais connu pour la saga Killzone, mais surtout plus récemment pour les Horizon, des jeux d'aventure en monde ouvert dans un monde futuriste post-apocalyptique. Une franchise qui a rencontré un énorme succès.

Dans son billet, Sony dévoile que la saga Horizon compte plus de 32,7 millions de jeux vendus, en date du 16 avril 2023. Nous apprenons surtout que Horizon Forbidden West s'est écoulé à plus de 8,4 millions de copies depuis son lancement l'année dernière sur PS4 et PS5, sans oublier les millions de joueurs qui ont découvert la licence plus ou moins gratuitement grâce au PlayStation Plus ou au programme Play at Home. Pour rappel, le premier volet Horizon Zero Dawn comptait 20 millions de joueurs en début 2022, lui qui est aussi disponible sur PC.

La licence s'est aussi invitée sur le PlayStation VR 2 avec Horizon Call of the Mountain, tandis que les joueurs PS5 de Horizon Forbidden West ont pu replonger dans le jeu avec l'extension Burning Shores. Guerrilla Games ne va pas abandonner la franchise, il a déjà officialisé un opus multijoueur ainsi qu'un troisième volet avec Aloy. Vous pouvez retrouver Horizon Forbidden West à 45,76 € sur Amazon.