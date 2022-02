Horizon Forbidden West : une sublime cinématique avant la sortie et un point sur la difficulté, l'accessibilité et les ventes de Zero Dawn

Allez, plus qu'une semaine avant de mettre la main sur Horizon Forbidden West. Mais avant cela, Guerrilla Games a plusieurs choses à nous dire et à nous montrer. Déjà, bien que les qualités du moteur de jeu devraient suffire à nous en mettre plein la vue, c'est avec une cinématique en images de synthèse que les développeurs ont choisi de nous émerveiller. Et forcément, Aloy et l'Ouest Prohibé n'ont jamais été aussi beaux.



Ensuite, c'est sur l'accessibilité que Guerrilla Games a décidé de s'attarder. Un long billet du PlayStation Blog nous en a appris davantage sur les options d'accessibilité et de personnalisation de l'expérience, y compris au niveau de la difficulté réglable. Il y a notamment un intéressant système de Copilote, permettant à un deuxième joueur d'assister la direction du premier via une seconde manette.

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la sortie de Horizon Forbidden West, et nous souhaitions vous présenter certaines des fonctionnalités d’accessibilité qui seront proposées aux joueurs. Dès le début du développement du jeu, nous avons décidé de le rendre accessible à autant de fans que possible et de créer une expérience immersive et accessible pour tout le monde. Certaines de ces fonctionnalités étaient déjà présentes dans Horizon Zero Dawn, mais nous avons depuis beaucoup appris sur les besoins de nos joueurs et en avons ajouté de nouvelles.

Nous espérons que ces fonctionnalités nous permettront de vous offrir l’expérience la plus adaptée à vos besoins et nous attendons avec impatience votre avis, grâce auquel nous pourrons les optimiser.

Paramètres d’accessibilité généraux

Certaines options sont automatiquement activées dès le démarrage du jeu. C’est notamment le cas des sous-titres. Vous pouvez également en changer la taille et l’arrière-plan pour une meilleure visibilité. Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix (pour l’audio et les sous-titres) lorsque vous lancez le jeu pour la première fois.

Dans le menu du jeu, vous trouverez le Carnet, une encyclopédie exhaustive qui contient des informations sur les personnages, les machines et les points de données à travers le monde. Nous souhaitions nous assurer que les joueurs puissent facilement trouver de l’aide en jeu si besoin, nous avons donc ajouté une section Didacticiels séparée pour vous permettre de vous renseigner sur les mécaniques du jeu ou les commandes.

Niveaux de difficulté

Nous réalisons bien que chaque joueur souhaite une difficulté adaptée à ses besoins dans l’Ouest prohibé, nous vous proposons donc cinq niveaux de difficulté qui vous permettront de vivre l’expérience que vous souhaitez. Ceux-ci vont du mode Histoire, qui facilite les combats et vous permet de vous concentrer sur l’exploration et le scénario, au mode Très difficile, qui offre une expérience de combat extrême pour ceux qui cherchent à mettre leurs compétences à l’épreuve.

Nous vous proposons également de personnaliser votre niveau de difficulté. Vous pourrez ainsi ajuster le niveau de dégâts qu’inflige ou que subit Aloy, pour des combats plus modulables.

Horizon Forbidden West met l’accent sur la chasse aux machines, ainsi que sur le pillage de leurs ressources pour fabriquer des munitions et améliorer de l’équipement. Bon nombre de ces ressources peuvent être détruites si elles ne sont pas détachées avant l’élimination de la machine. Cela peut s’avérer compliqué, nous proposons donc un système de Butin facile. Avec l’option Butin facile, toutes les ressources encore attachées à la machine lors de son élimination seront ajoutées à son butin. Cela réduit la nécessité de détacher ces composants pendant le combat. Le système est activé par défaut pour les modes Histoire et Facile et est en option dans le mode Personnalisé.

Paramètres de la manette

Aloy est une chasseuse talentueuse et agile. Il est donc important que les commandes soient aussi intuitives et confortables que possible, afin qu’elle puisse mettre à profit toutes ses compétences. Dans cette optique, nous vous proposons de nombreuses options pour rendre les commandes aussi accessibles que possible.

Dans Horizon Forbidden West, les commandes sont préréglées (y compris en mode gaucher), mais elles sont intégralement modifiables, à l’aide de conseils et d’avertissements sur les potentiels conflits. Cela signifie que vous pourrez personnaliser l’action de tous les boutons. Vous pourrez également choisir entre Maintenir et Activer/désactiver le cas échant, et inverser les axes X et Y.

Nous introduisons également le système de Copilote, qui permet d’utiliser une seconde manette avec des commandes inversées. Cette fonctionnalité nécessite simplement une seconde manette (DualSense sur PS5 et Dualshock 4 sur PS4) et un second profil d’utilisateur. Le système de Copilote a été mis en place grâce aux retours et au soutien de notre consultant en accessibilité non voyant !

Dans Horizon Forbidden West, vous retrouverez également une fonction de détection des mouvements facultative. À l’aide du gyroscope et de l’accéléromètre intégrés de la manette, vous pourrez effectuer des microajustements intuitifs lorsque vous tirez en visant pour encore plus de précision.

Vous disposerez également de curseurs pour la sensibilité du mouvement, ainsi que de paramètres d’angle mort pour les joysticks. Vous pourrez également passer rapidement d’une arme à une autre et inverser les fonctionnalités du joystick gauche et du joystick droit pour le déplacement du personnage et le déplacement de la caméra.

Puisque la version PS5 du jeu a recours aux gâchettes adaptatives et aux vibrations, nous avons également ajouté des paramètres pour les joueurs auxquels ces options ne conviennent pas. Vous pourrez changer l’intensité des vibrations lors des cinématiques, des déplacements, des combats, dans l’IU ou dans l’environnement, mais également désactiver les gâchettes adaptatives lorsque vous maniez des armes.

Paramètres d’aide dans le jeu

Ces paramètres visent à aider les joueurs qui rencontrent des difficultés avec certains aspects du jeu.

En ce qui concerne les armes et le combat, vous pourrez, par exemple, ajuster la vitesse du ralenti lorsque la roue des armes (qui vous permet d’équiper rapidement une arme) est activée. Vous pourrez également activer l’Aide à la visée. Vous pourrez augmenter la durée de Concentration, qui ralentit temporairement le temps lorsque vous visez avec votre arc, ou encore activer Concentration automatique (s’il vous reste de la Concentration), qui vous permet de ne pas avoir à l’activer en plein combat si vous êtes en difficulté.

Il existe d’autres paramètres automatiques visant à vous faire gagner du temps, notamment Sprint auto, Guérison automatique (lorsque votre santé est inférieure à 50 %) et Ailegide automatique (qui se déploie lorsque vous tombez de haut, une fois que la compétence est débloquée). Nous vous proposons également un paramètre appelé Annotations d’escalade : toujours activées, qui rend les zones pouvant être escaladées plus faciles à voir sans le focus. Veuillez noter que certains de ces paramètres automatiques ne fonctionnent qu’avec les modes Histoire/Facile et Personnalisé.

La carte de Horizon Forbidden West est particulièrement vaste, nous avons donc mis en place des outils d’orientation pour vous aider à naviguer dans ce monde dynamique. Vous pourrez choisir d’explorer le monde avec peu de directives, ou bien bénéficier de marqueurs pour vous aider à atteindre la destination de votre quête. Il en va de même pour les points de passage, qui sont des marqueurs dynamiques visant à vous aider dans votre navigation. Pour les voyages plus longs, vous pourrez sélectionner l’option La monture suit la route, afin que votre monture vous mène à bon port sans que vous n’ayez à intervenir.

Vous pourrez également choisir d’afficher des rappels sur la façon d’utiliser les compétences, les armes, ou d’approcher certains ennemis. Si vous relancez le jeu après avoir éteint votre console, un écran L’histoire jusqu’à présent apparaîtra pour vous aider à vous remettre dans le bain. Bien que les joueurs PS4 puissent être confrontés, de temps en temps, à un écran de chargement (ils profiteront ainsi de ses astuces utiles), les joueurs PS5 peuvent choisir entre les modes Informatif et Immédiat, puisque le chargement du jeu est bien plus rapide et que certains préfèrent pouvoir lire les astuces.

Paramètres visuels et audio

Certains paramètres visent spécifiquement à diminuer les gênes éventuelles ressenties par nos joueurs. Visuellement, vous pourrez ajuster les tremblements de la caméra ainsi que les paramètres de flou de mouvement, mais également personnaliser l’intégralité de l’ATH du jeu afin de choisir les informations que vous souhaitez voir, et quand.

Vous pourrez également choisir la taille des sous-titres et s’ils s’affichent sur un arrière-plan ou pas.

Au niveau de l’audio, vous disposez de paramètres individuels pour la musique, les dialogues et les effets sonores. Vous pourrez également forcer l’audio mono et désactiver les effets d’acouphène, qui sont des sons déclencheurs (par exemple, les cris des machines) similaires aux acouphènes.

Dans la version PS5, vous pourrez également diminuer le volume des sons de machines, d’armes et d’explosion, ainsi que les sons d’ambiance. Cela sera particulièrement utile pour les personnes qui ne supportent pas d’être trop stimulées.

Il ne s’agit là que d’une partie des fonctionnalités du jeu, et nous continuerons à chercher des moyens de rendre Horizon Forbidden West encore plus accessible. Nous attendons donc vos retours avec impatience dans les semaines à venir ! Un grand merci à nos consultants en accessibilité et à nos testeurs, mais également à nos propres collègues de Guerilla et PlayStation Studios pour leur soutien précieux et leur aide pendant le développement.