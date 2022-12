RUMEUR sur Horizon Forbidden West : annonce imminente et mois de sortie pour l'extension Burning Shores

Source: The Snitch et Insider Gaming

Horizon Zero Dawn avait eu droit à sa sympathique extension The Frozen Wilds, alors les joueurs imaginent depuis longtemps que Horizon Forbidden West aura lui aussi un DLC du genre. Les rumeurs veulent ainsi que Guerrilla Games prépare un remaster du premier épisode pour PS5, un spin-off multijoueur, et donc une extension pour le hit de début 2022.

Et si elle était révélée lors des Game Awards 2022 qui auront lieu dans la nuit du 8 au 9 décembre ? C'est ce que laisse penser un nouveau tweet cryptique de The Snitch, insider qui sévit avec des leaks vérifiés depuis plusieurs mois. Il vient de poster un message montrant une partie de la côté ouest des États-Unis, et plus précisément une zone s'étendant de San José à Las Vegas. La communauté imagine qu'il s'agirait d'une référence à la région surnommée Burning Shores dans le jeu, située au sud de Spinebreak, dans laquelle il est impossible de se rendre et où nous sommes obligés de faire demi-tour.



Insider Gaming ajoute que cette extension, qui pourrait simplement s'appeler Burning Shores, serait prévue pour avril 2023, et pourrait donc être révélée cette semaine lors de l'évènement organisé par Geoff Keighley. En attendant la confirmation, Horizon Forbidden West est disponible à partir de 58,52 € sur Amazon.fr.

