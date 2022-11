RUMEUR sur Horizon Online : la licence de Guerrilla Games bientôt déclinée en MMORPG grâce à NCSoft (Guild Wars)

En début d'année, nous avons pu découvrir Horizon Forbidden West sur PS5 et PS4, deuxième volet de la licence de Guerrilla Games qui va continuer à s'étendre l'an prochain avec le titre en réalité virtuelle destiné au PSVR 2 Horizon Call of the Mountain, qui sortira justement au lancement du casque. Ça, c'est pour la partie officielle, car les récentes rumeurs vont encore plus loin. Nous avons en effet récemment appris qu'un remaster d'Horizon: Zero Dawn serait en développement, mais pas seulement, puisqu'un jeu multijoueur en ligne serait lui aussi en préparation pour PS5 et PC. Il apparaissait également sous l'intitulé Horizon Online sur le document ayant fuité et qui a déjà vu juste pour l'encore mystérieux Camden de SIE London Studio, depuis officialisé.

Eh bien, il semblerait que nous en sachions plus sur ce jeu service Horizon Online, du moins s'il s'agit bien du même projet faisant actuellement parler de lui, mais nous imaginons mal deux jeux en ligne tirés d'un même univers être développés en même temps. Ainsi, c'est le site coréen MTN qui a rapporté hier que NCSoft serait en train de concevoir un MMORPG Horizon destiné à l'international ! Connue pour les Guild Wars, Lineage et bien d'autres jeux en ligne, la société a été contactée par VGC et est restée très évasive dans sa réponse se traduisant ainsi : « Il est difficile de confirmer des informations sur des projets non publiés qui sont en cours de développement. » Répondre fermement par la négative aurait été bien plus simple s'il n'y avait réellement pas de fumée sans feu.

Quoi qu'il en soit, il faudra sans doute patienter des mois voire des années avant que ce mystérieux projet soit officialisé s'il est bel et bien réel. En attendant, Horizon Forbidden West est vendu 52,39 € sur Amazon.