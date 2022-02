TEST Horizon Forbidden West : vous n’allez pas en revenir…

Le souffle coupé... Respire !





Guerrilla Games est un studio qui a su s’imposer dans le milieu vidéoludique à travers les générations. La firme est connue principalement pour la franchise Killzone, mais a su se rénover avec une toute nouvelle aventure, Horizon: Zero Dawn, en 2017. Aloy, l’héroïne, a marqué les esprits... Forcément, Sony Interactive Entertainment et l’équipe néerlandaise se sont lancés dans la conception d’une suite, Horizon Forbidden West, qui a de quoi titiller les joueurs. C’est avec une certaine excitation et un brin de folie que nous nous sommes propulsés dans cette production. Une œuvre inoubliable ? Le titre de notre test est en partie une réponse à cette question...

Horizon Forbidden West est très, très généreux.

Pour ne pas changer, commençons avec ce qui nous a sauté aux yeux : les graphismes. Horizon Forbidden West est très, très généreux. Les décors sont spectaculaires et sont bondés d’éléments en tout genre. Des plantes et des créatures étranges à perte de vue, c’est impressionnant. Les textures sont détaillées et les environnements sont soignés. Que ce soit du sable, de l’eau, les nuages, les développeurs ont fait un travail d’orfèvre pour nous couper le souffle. De plus, les lieux sont variés, adieu donc la monotonie visuelle. Que ce soit en extérieur ou en intérieur, le joueur se prend une claque à chaque pas qu’il fait. Absolument tout dans le jeu est en mouvement. La vie est présente et le sentiment de liberté vient rapidement nous ensorceler. Ajoutez à cela des jeux de lumière stupéfiants, comme les rayons du soleil traversant les cieux et les feuillages, accompagnés d’un HDR de qualité, ainsi qu’une météo dynamique, et vous serez aux anges. Si vous avez un écran adéquat à la maison, vous allez être sous le charme.

En outre, mention spéciale à la conception des personnages, plus particulièrement Aloy, qui arrivent à nous émoustiller les pupilles. En plus de la chevelure qui virevolte dans tous les sens et les tenues extrêmement bien conçues (cuire, textile, métal, etc.), nous avons été fascinés par les gestuelles naturelles et la réaction du corps lorsque la température change. Par exemple, si nous nous trouvons dans un endroit glacial ou humide, les joues et les doigts de notre héroïne rougissent, et la peau devient légèrement plus lisse. C’est complètement dingue. Des éloges, des éloges et encore des éloges, mais y a-t-il des défauts à l’image ? Qui dit monde ouvert, dit petites imperfections par-ci, par-là. La première, des problèmes de collision de temps à autre. Ainsi, notre protagoniste s’est déjà retrouvée coincée dans un rocher ou une caisse, nous obligeant à relancer le jeu. La deuxième, du popping qui surgit par moment, mais qui n’est pas si dérangeant (merci le patch Day One).

Nous sommes sur PS5, et dans les options, nous avons le choix entre deux rendus. D’un côté Résolution, qui privilégie la... résolution et de l’autre Performance, qui augmente la fréquence d’image. Il est vrai que jouer à 60 fps apporte un confort non négligeable, mais le souci, c’est que le titre devient plus flou, l’aliasing s’invite à la fête et les arrière-plans sont beaucoup moins saisissants. De base, nous sommes du genre à favoriser le framerate, mais quand nous avons gouté à Résolution, il est difficile de s’en détacher. L’image est donc plus fine, plus nette, les cadres sont plus soignés, dur de retourner sur un rendu légèrement brumeux. Alors, oui, le nombre d’images par seconde passe à 30 (voire plus selon les lieux ?), mais Horizon Forbidden West est fluide et reste constant, sans subir de ralentissements. Et les temps de chargement dans tout cela ? Ils sont inexistants in-game et sont très rapides selon les situations (comme après une mort).

L’Aloy c’est moi, et l’ordre !





La prise en main d’Aloy se fait instinctivement. Il est possible de cibler avec une gâchette, de tirer une flèche avec une autre, d’attaquer un opposant en balançant quelques assauts légers ou lourds, ou encore de se faufiler dans de hautes herbes pour surprendre un adversaire afin de l’éliminer, ou de le pirater, dans l’ombre. Pour ne pas changer, nous pouvons concevoir des munitions spécifiques (en appuyant sur L1), changer d’armes rapidement ou user d’un focus pour ralentir le temps quelques secondes. Pour ce nouvel épisode, Guerrilla Games a conservé le gameplay de base et a juste ajouté quelques ingrédients pour améliorer la sauce.

Dans Horizon Forbidden West, le mot liberté prend tout son sens.

Si vous avez fait le premier épisode, vous n’êtes pas sans savoir que les mouvements étaient souvent orchestrés par le jeu. Ainsi, nous devions suivre un chemin établi par les développeurs, en nous indiquant où monter et descendre. Eh bien, ici, dans Horizon Forbidden West, le mot liberté prend tout son sens. Grâce au scanner de notre Focus, il est dorénavant possible de voir les rebords et les encoches sur les parois, les falaises, les montagnes afin de grimper quasi n’importe où.

Autre point et pas des moindres, la possibilité d’user d’un planeur afin d’atterrir sur le sol en toute sécurité. Vous en voulez encore ? Un grappin fait dorénavant son apparition. Il est là pour atteindre des endroits (en hauteur) difficiles d’accès, ou afin de déblayer un passage encombré. Concernant nos escapades, nous avons droit, selon nos compétences, à de nouveaux véhicules (mechas) pour nous déplacer prestement. Vous l’aurez donc compris, nous mettons la main sur un monde beaucoup moins restreint et ça fait du bien !

Plus nous progressons, plus notre héroïne devient une guerrière redoutable. Nous gagnons des points de compétence après chaque affrontement, qui permettent de débloquer de nouvelles aptitudes (via un arbre plus accessible et compréhensible, rangé par catégorie), comme des enchaînements au corps-à-corps pour ne laisser aucun répit aux vilaines bébêtes. Cependant, il ne faut pas uniquement rentrer dans le tas pour obtenir de nouvelles choses. Une créature porte sur elle divers matériaux précieux que nous devons détacher pour les récupérer. Il est donc possible de se focaliser sur une partie du corps pour balancer quelques flèches, avant de trucider définitivement l’assaillant. Par la suite, nous pouvons améliorer nos équipements et nos armes sur des établis.

Les tenues jouent aussi un rôle important. Dans des boutiques, nous pouvons acheter des combinaisons boostant certaines de nos performances. Vous souhaitez une demoiselle musclée et survitaminée pendant un combat, c’est possible. Vous préférez un personnage silencieux ayant plus de facilité à abattre un monstre en toute discrétion, à vous de voir ! En d’autres termes, Aloy évolue à notre image. Et la DualSense, alors ? Bien évidemment, elle est mise à contribution. Les gâchettes sont résistantes et les vibrations sont plus ou moins intenses afin de nous faire ressentir une action, un moment, une matière. C’est agréable et bien pensé.

Le soulèvement des machines





Une nouvelle menace fait son apparition, Aloy n’a plus le choix et doit se rendre dans l’Ouest Prohibé. Les raisons ? Les terres sont mourantes, de nouvelles machines déboulent dans les environs et la faune, la flore et l’humanité sont en danger... La ravissante demoiselle est la seule capable de ramener l’ordre, dans un monde où des clans se déchirent et où la mort pointe le bout de son nez. L’histoire fait suite à Horizon: Zero Dawn et il faut dire qu’elle capte l’attention dès les premières minutes. Nous n’allons pas rentrer dans les détails pour vous laisser le plaisir de la découverte, mais il y a quelques rebondissements qui font monter les poils. De plus, le scénario est tellement bien travaillé que le studio pourrait totalement partir sur un troisième opus, ou un spin-off, avec un univers totalement différent. Bref, dur de décrocher.

Et l’aventure ? Elle est prenante...

Avant de débuter une partie, notez que 5 modes de difficulté sont disponibles. Les deux extrêmes : Histoire, pour ceux qui veulent se pencher uniquement sur le récit sans se prendre la tête avec les phases d’action, et Très difficile, pour les personnes qui aiment les challenges pendant les combats. Un paramètre dit Assistance est aussi présent et permet d’afficher ou non des aides in-game, comme des icônes pour nous guider. Sincèrement, nous vous conseillons de l’activer pour avoir un minimum de souplesse durant les phases d’exploration ; sans, l’expérience peut devenir épuisante. Et un énorme coin « Accessibilité » donne la faculté de modifier quelques aspects du jeu pour aider ceux qui en ont besoin. Pour faire simple, le jeu a été pensé pour satisfaire tous types de joueurs, nous ne pouvons que saluer l’initiative d’inclure toutes ces options.

Et l’aventure ? Elle est prenante... En plus de notre quête, des missions secondaires sont là pour amuser, mais aussi nous aider à progresser. Car oui, foncer tête baissée vers l’objectif principal n’est pas une bonne chose. Nous devons terminer des défis et autres contrats pour obtenir de nouveaux ustensiles, compétences, etc. Et pour cause, plus nous avançons, plus le titre devient exigeant. Explorez des Creusés, affrontez des créatures survoltées dans des arènes, lancez-vous dans des courses sauvages avec votre monture, résolvez des problèmes, fouillez des ruines, pour être clair, il est difficile de s’ennuyer une seule seconde. Pour arriver au bout du tunnel, nous avons mis 45 heures, en prenant bien notre temps, en visitant chaque recoin de ce nouvel univers ; et dites-vous qu’il nous reste encore pas mal de tâches à réaliser.

Un point sur la bande-son, elle est magistrale et s’accorde avec l’action à l’image. Les mélopées sont douces et/ou dynamiques, et pulsent avec entrain nos escapades. Un véritable bonheur pour nos esgourdes. Les effets sonores sont de bonnes factures et le doublage français est impeccable. Pas de problème au niveau de la synchronisation labiale, la langue de Molière permet de jouir d’Horizon Forbidden West avec une excellente immersion ; ne vous en privez pas !

Rejoignez Aloy dans l’Ouest Prohibé !





Cette interrogation est sur les lèvres de tout le monde : faut-il avoir joué au premier volet pour profiter comme il se doit de cette nouvelle production ? Pas forcément... Évidemment, c’est mieux d’avoir achevé Horizon: Zero Dawn pour comprendre certaines subtilités de cette licence, mais il y a un petit aparté qui résume parfaitement les grandes lignes. En vous lançant donc dans cette deuxième odyssée, vous comprendrez avec facilité ce qui s’est passé auparavant et les nouveaux enjeux.

Messieurs-dames, n’ayons pas peur des mots, Horizon Forbidden West est l’un des meilleurs open world qui existent à ce jour. Le jeu est riche, généreux, amusant, marquant... Lancer une partie, c’est se risquer à zapper son entourage pendant un temps et de partir à l’aventure avec une créature de rêve, forte, intelligente et envoûtante. Un gameplay amélioré, des graphismes époustouflants, une histoire frappante et étonnante, n'ayez pas peur et donnez la main à Aloy dans un futur lointain de l’Amérique, dans un monde post-apocalyptique qui laisse sans voix.

Les plus Visuellement époustouflant

Une prise en main bien pensée

Un monde bien plus libre

Des tonnes de choses à faire

Des paramètres à gogo pour tous types de joueurs

Une histoire absorbante !

Le doublage français, impeccable Les moins Pour chipoter, le mode Performance, le jeu devient légèrement flou avec de l’aliasing

Les quelques problèmes de collision

Notation Graphisme 19 20 Bande son 18 20 Jouabilité 18 20 Durée de vie 18 20 Scénario 18 20 Verdict 19 20