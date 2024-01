Horizon Forbidden West Complete Edition : la version PC datée, les fonctionnalités détaillées

Tout comme Horizon: Zero Dawn, sa suite Horizon Forbidden West va débarquer sur ordinateurs dans une Complete Edition. Sony avait officialisé ce portage en septembre dernier, précisant que la version PC était développée par Nixxes Software. Aujourd'hui, nous avons enfin des informations concrètes.

La date de sortie de Horizon Forbidden West Complete Edition est fixée au 21 mars 2024 sur PC via Steam et l'Epic Games Store. Comme son nom l'indique, cette édition sera ultra complète, avec le jeu de base, l'extension Burning Shores et du contenu bonus de précommande, détaillé juste ici :

Tenue Marée noire et Arc Marée noire (disponibles uniquement grâce au préachat) ;

Tenue Héritage nora et Lance Héritage nora (disponibles uniquement en associant votre compte Steam au PlayStation Network) ;

2 tenues spéciales (Mastodonte carja d’élite et Foudre nora d’élite) ;

2 armes spéciales (l’arc court de Mastodonte carja d’élite et la fondre de Foudre nora d’élite) ;

Un pack de ressources en jeu, et notamment des munitions, des potions et des packs de déplacement rapide ;

Une pièce d’Attakth Galop-griffe Alpha en jeu ;

Des fonctionnalités exclusives du mode photo (pose spéciale et peintures de visage).

La version PC de Horizon Forbidden West Complete Edition proposera un framerate déverrouillé, des paramètres graphiques personnalisables et diverses technologies comme NVIDIA DLSS 3, AMD FSR, Intel XeSS, NVIDIA DLAA et DirectStorage. Le titre sera également compatible avec les écrans de différentes tailles, à savoir l'ultra-wide (21:9), le super ultra-wide (32:9), le 48:9 et même les configurations avec trois moniteurs. Sony précise que Horizon Forbidden West Complete Edition sera jouable au clavier+souris avec des commandes personnalisables ou à la manette, que ce soit via Steam Input ou la DualSense, qui profitera des gâchettes adaptatives et des retours haptiques comme sur PS5.

Tout cela est résumé dans une nouvelle bande-annonce à admirer ci-dessus. Si vous n'avez pas encore fait les premières aventures d'Aloy, Horizon Zero Dawn Complete Edition est déjà disponible à partir de 12,56 € sur GOG.com et Gamesplanet.