Guerrilla Games : un nouveau jeu Horizon avec Aloy teasé, du changement à la tête du studio

PlayStation Studios aime visiblement recruter les plus grands talents des équipes dont il s'occupe. Après avoir nommé le cofondateur de Guerrilla Games Hermen Hulst en tant que directeur en 2019, un autre grand nom du studio néerlandais vient de suivre un parcours similaire : Angie Smets, Studio Director et Executive Producer qui fait partie de l'entreprise depuis 20 ans, va devenir Head of Development Strategy chez PlayStation Studios.

L'autre co-Studio Director Jan-Bart van Beek, également directeur artistique, conservera la main sur la société, tandis que Michiel van der Leeuw lâchera la codirection pour se concentrer sur son rôle de Technical Director et le futur du Decima Engine. Jan-Bart van Beek sera cependant rejoint par Joel Eschler et Hella Schmidt, qui deviendront codirecteurs du studio en conservant leurs casquettes respectives de Production Director et General Manager.

Ces deux dernières décennies à Guerrilla ont été un rêve absolu. Je me sens privilégié d’avoir travaillé aux côtés de certaines des personnes les plus intelligentes et les plus cool de l’industrie. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que j’ai appris aux côtés de tous les autres guérilleros. Nous avons accompli tellement de choses en tant qu’équipe, et je suis incroyablement fier de tous les jeux que nous avons livrés ensemble. Un remerciement spécial à Jan-Bart van Beek et Michiel van der Leeuw. C’est comme si c’était hier que nous étions en train de trouver comment fabriquer et sortir le premier Killzone. Nous étions loin de nous douter que nous finirions par mener Guerilla ensemble. Vous êtes devenus comme des frères pour moi, et il n’y a aucun moyen de vous remercier assez. Vous allez beaucoup me manquer.

La direction a d'ailleurs publié un message sur son site officiel pour saluer le départ de Angie Smets et y mentionne aux côtés du projet Horizon Online le travail sur « la prochaine aventure d'Aloy », une mention aussi présente sur le compte LinkedIn de Smets. Alors que l'extension Burning Shores d'Horizon Forbidden West (disponible à partir de 58,33 € sur Amazon.fr) et Horizon Call of the Mountain viennent de sortir, Guerrilla évoque donc pour la première fois une nouvelle aventure d'Aloy : Horizon 3 va-t-il donc bien pointer le bout de son nez ? Réponse d'ici quelques années !

