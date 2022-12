Horizon Online : Guerrilla Games officialise le développement d'un jeu multijoueur et recrute !

Plus que jamais, Sony Interactive Entertainment et Guerrilla Games vont capitaliser sur la licence Horizon l'année prochaine et dans le futur, à commencer par Horizon Call of the Mountain qui fera office de porte-étendard du PlayStation VR 2, puis l'extension Burning Shores d'Horizon Forbidden West, qui sera exclusive à la PS5 pour des raisons de vision artistique. N'allez pas croire que cela s'arrêtera là, car le studio chercher à « étendre le monde d'Horizon » et recrute donc du personnel qualifié pour cela.

Join Guerrilla in Amsterdam as we work to expand the world of Horizon



Ainsi, Guerrilla Games déclare sans détour qu'une nouvelle équipe en interne travaille sur un « projet en ligne » dans l'univers d'Horizon, qui proposera un nouveau casting de personnages et un style visuel unique (vers une direction artistique moins photoréaliste ?). Serait-ce celui qui se fait appeler Horizon Online, prévu à priori sur PS5 et PC, et que nous avions vu sur un document en fuite ? Sans doute. Reste alors à savoir si la rumeur qui parlait d'un MMORPG du côté de NCSoft concernerait alors ce jeu ou un autre, car cela ne concorde pas avec un développement à Amsterdam. En revanche, il pourrait coller au reste de l'annonce parlant d'un « projet externe », même si une demande de renforts de dernière minute sur Horizon Call of the Mountain est aussi possible. Enfin, le jeu « Horizon en solo » pourrait tout aussi bien concerner le développement du DLC, qu'une suite ou le remaster de Zero Dawn, qui avait également fuité.

Bref, si vous aimez la licence, vous devriez pouvoir vous y replonger de bien des manières dans les années à venir. Horizon Forbidden West est vendu 44,99 € sur Amazon si jamais il ne figure pas encore dans votre ludothèque.