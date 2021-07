RUMEUR sur Horizon Forbidden West : la prochaine aventure d'Aloy reportée à 2022 !

La dernière apparition majeure d'Horizon Forbidden West remonte désormais au State of Play du mois de mai, un rendez-vous qui nous avait permis de découvrir 14 minutes de gameplay tout simplement impressionnant. Depuis, nous avons eu droit à quelques détails techniques supplémentaires de la part de divers médias ayant pu interviewer Mathijs de Jonge et les compositeurs du jeu ont été introduits, avec au passage la mise en vente d'un premier EP. Pour autant, son lancement fin 2021 restait encore assez flou et n'était même pas une certitude selon Hermen Hulst. Et malheureusement, tout semble pointer le fait qu'il manquera le coche...

Des rumeurs circulaient ces dernières heures sur un possible report du jeu de Guerrilla Games à l'année prochaine, colportées par Jeff Grubb notamment, et Jason Schreier est comme à son habitude venu y mettre son grain de sel. Ce dernier affirme dans les colonnes de Bloomberg qu'Horizon Forbidden West ne sortira qu'au premier trimestre 2022 selon l'une de ses sources, une décision qui aurait été décidée il y a déjà un certain temps. Bien évidemment, il faudra attendre un communiqué de Sony Interactive Entertainment ou du studio pour être sûr de cette information. Avec tous les reports plus ou moins dus au COVID-19 depuis des mois, il n'y aurait rien d'étonnant de toute manière.

Ce qui est sûr, c'est qu'Horizon Forbidden West sortira sur PS5 et PS4.

