Ratchet & Clank: Rift Apart, une sortie imminente du jeu PS5 sur PC dévoilée dans un trailer vantant ses nouvelles fonctionnalités

Vous n'avez sans doute pas manqué l'évènement qu'a été le PlayStation Showcase la semaine dernière, que les annonces y ayant été effectuées vous aient plu ou non. Une bonne partie d'entre elles étaient d'ailleurs multiplateformes du côté des éditeurs tiers, quand le PC ne s'invitait pas à la fête même du côté des PlayStation Studios. Après tout, la stratégie actuelle de Sony Interactive Entertainment vise à proposer un écosystème mêlant PS5, PC et mobiles, sans compter la VR. Histoire de rajouter de l'huile sur le feu, c'est une nouvelle étonnante qui vient de tomber. Le bien nommé Ratchet & Clank: Rift Apart d'Insomniac Games va en effet prochainement débarquer sur ordinateurs !

Outre le timing de l'annonce qui paraît extrêmement bancal, nous nous souvenons encore du discours marketing évoquant que le gameplay du jeu n'était possible qu'avec le SSD de la PlayStation 5... Et pourtant, Ratchet & Clank: Rift Apart va bel et bien sortir sur PC le 26 juillet prochain grâce aux développeurs de Nixxes Software, avec des nouveautés propres à la plateforme, qui ont été détaillées dans sa première bande-annonce et au détour d'un article sur le PlayStation Blog. La question de l'obligation de posséder un SSD n'est en revanche pas évoquée et fera sans aucun doute débat sur la Toile en attendant plus de détails.

Bonjour à tous. Ratchet et Clank, les aventuriers intergalactiques, feront leurs premiers pas sur PC cet été ! Au nom de toute l’équipe Nixxes Software, nous sommes très heureux de vous annoncer notre nouveau projet en collaboration avec Insomniac Games. La franchise Ratchet & Clank vient de célébrer son 20e anniversaire. Nous sommes impatients et honorés de pouvoir faire découvrir cette série emblématique à un public plus large. Si vous n’avez encore jamais joué à un opus de la série, Ratchet & Clank: Rift Apart est un excellent point d’entrée. Ce jeu, d’une splendeur visuelle unique, est parfaitement adapté aux néophytes de la série de par son histoire indépendante et ses deux nouveaux personnages : Rivet et Kit. Nous avons hâte que vous rencontriez ces héros intergalactiques et que vous embarquiez dans une aventure à travers les dimensions lors de la sortie du jeu le 26 juillet. Je peux d’ores et déjà vous partager les premiers détails des fonctionnalités PC de Ratchet & Clank: Rift Apart sur lesquelles ont travaillé nos équipes, ainsi qu’un avant-goût des bonus de précommande. La version PC de Ratchet & Clank: Rift Apart dispose d’ombres et de reflets en ray-tracing avec une grande variété de résolutions disponibles. Cette technologie permet de créer une lumière plus naturelle dans les zones extérieures. Le ray-tracing permet un rendu très réaliste des ombres, avec des dégradés d’atténuation* naturels. Nous savons que beaucoup de joueurs PC préfèrent jouer sur des écrans ultra-larges. C’est pourquoi nous avons ajouté la compatibilité avec des résolutions 21:9, 32:9 et jusqu’à 48:9 pour les installations à trois écrans. Le gameplay et les cinématiques sont optimisés pour les écrans ultra-larges. Cette avancée a été rendue possible grâce à nos ingénieurs, nos artistes et notre équipe AQ, qui ont analysé tout le jeu et ajusté les cinématiques pour permettre la compatibilité avec les résolutions panoramiques. Le jeu est compatible avec une fréquence d’images déverrouillée et inclut également les dernières technologies de mise à l’échelle pour améliorer les performances. Vous pourrez choisir entre le NVIDIA DLSS 3, l’AMD FSR 2, l’Intel XeSS et la technologie d’injection temporelle d’Insomniac Games (IGTI). Le NVIDIA Reflex et le NVIDIA DLAA, qui optimise la qualité de l’image, sont également compatibles. Ratchet & Clank: Rift Apart sur PC est intégralement compatible avec la souris et le clavier. Vous pourrez aussi personnaliser toutes les commandes. Les manettes sont également compatibles avec le jeu. De plus, si vous utilisez une manette DualSense en connexion filaire, vous ressentirez toutes les actions du jeu du bout des doigts grâce au retour haptique et à la gâchette adaptative.

Si vous comptez craquer, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur Steam et l'Epic Games Store, avec un tarif affiché de 59,99 € et deux bonus offerts : l'arme Pixéliseur et l'armure Carbonox. Les armures de l'édition Deluxe numérique PS5, du pack du 20e anniversaire et cinq autres des anciens jeux seront également incluses d'office.

Tous les récents jeux d'Insomniac sortant tour à tour sur PC, il va sans dire que la nature d'exclusivité PS5 de Marvel's Spider-Man 2 ne sera sans doute là encore qu'une question de temps, de quoi questionner l'intérêt même de posséder la console pour les plus patients d'entre nous. Si vous n'avez pas encore ajouté Ratchet & Clank: Rift Apart à votre ludothèque sur cette dernière, il est actuellement vendu 52,00 € sur Amazon.

