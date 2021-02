Ratchet & Clank: Rift Apart, l'exclusivité PS5 se trouve une date de sortie, une jaquette et des éditions spéciales

En juin dernier, Insomniac enchaînait les annonces pour le lancement de la PS5 avec d'un côté Marvel's Spider-Man: Miles Morales, depuis sorti, et de l'autre Ratchet & Clank: Rift Apart, une aventure entièrement inédite du célèbre Lombax et de son ami robotique, qui sera elle bien exclusive à la PS5. Jusqu'à présent, il était vaguement attendu pour la première moitié de l'année et ne manquera pas son rendez-vous comme le prouve l'annonce du jour, même s'il va falloir se montrer patient.

Ainsi, Ratchet & Clank: Rift Apart sortira le vendredi 11 juin 2021 ! Si la bande-annonce accompagnant cette annonce n'offre rien de bien nouveau à nous mettre sous la dent, la jaquette confirme bel et bien que la mystérieuse Lombax féminine qui sera jouable aura un rôle central dans l'aventure, occupant ici la moitié de l'espace et qui « se bat pour la liberté » selon le PlayStation Blog. La thématique de la dualité sera apparemment prédominante alors que Ratchet et Clank chercheront à se retrouver après que le vil Dr Nefarious ait utilisé une machine permettant de voyager entre les dimensions, d'où les failles déjà vues en vidéos. Armes et mondes inédits ainsi que la redécouverte de certains lieux sous un jour nouveau attendent aussi bien les novices que les vétérans, qui pourront « y déceler des liens profonds avec les jeux précédents ».

Par ailleurs, cette annonce a également été l'occasion de dévoiler les différentes éditions qu'il sera possible de se procurer. Rien d'extravagant ni même de collector à ses mettre sous la dent, simplement le jeu de base en physique (Launch Edition) ou numérique vendu 79,99 € avec des bonus de précommande permettant d'obtenir en accès anticipé (comprendre qu'ils peuvent être obtenus en jeu) l'armure Carbonox de Ratchet & Clank 2 (2003) en version améliorée avec des « effets ray-tracés » et l'arme Pixéliseur de Ratchet & Clank (2016). Une édition numérique Deluxe sera elle commercialisée au prix de 89,99 €, offrant cinq armures supplémentaires, 20 unités de raritarium, des stickers pour le mode Photo, au passage confirmé, ainsi qu'un artbook et la bande-son, là encore en dématérialisé.

