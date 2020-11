PS5 : la sortie en 2021 de Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart et Horizon Forbidden West officiellement précisée !

Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure et Demon's Souls au lancement, Destruction AllStars en février : le planning des productions PlayStation Studios pour l'arrivée de la PS5 est maintenant connu de tous. Mais alors que la sortie officielle de la console next-gen, c'est pour le 12 novembre dans certaines régions du globe et le 19 en France, il est déjà temps de regarder vers l'avenir.

Et c'est avec surprise par le biais d'une publicité pour le lancement de la PS5 que nous avons eu des informations à ce sujet ! Jusqu'à présent, Ratchet & Clank: Rift Apart était attendu peu après la sortie de la machine, une rumeur voulait que Gran Turismo 7 soit disponible durant le premier semestre, et Horizon Forbidden West avait été confirmé pour 2021. Mais ce spot intitulé New Worlds to Explore faisant la part belle aux jeux précise que Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Part et Returnal sont attendus pour la première moitié de 2021, soit avant la fin juin, et que Horizon Forbidden West sortira lui durant la deuxième moitié de l'année, soit entre juillet et décembre !



Bon, cela est bien évidemment conditionné par les éventuels reports, crises sanitaires, confinements et autres catastrophes auxquels l'année en cours nous a habitués, mais le calendrier officiel est désormais connu. En attendant l'ouverture des précommandes de ces titres, Demon's Souls peut être acheté pour 79,99 € sur Amazon.fr.

