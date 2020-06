Horizon Forbidden West : artworks à couper le souffle, période de sortie et nouveaux détails partagés en vidéo par le directeur du jeu

Depuis la présentation des jeux de la PS5 de jeudi soir, les exclusivités PlayStation Studios refont parler d'elle par petites touches, dévoilant de précieuses informations comme ce fut le cas la nuit dernière pour Ratchet & Clank: Rift Apart. Ce soir, c'est au tour d'Horizon Forbidden West d'être sous les projecteurs avec la diffusion d'une vidéo intitulée Guerrilla Talks et dans laquelle le directeur du jeu Mathijs de Jonge donne quelques détails à même de satisfaire notre curiosité.

Cette suite prenant à nouveau la forme d'un Action-RPG en monde ouvert nous fera toujours incarner Aloy de la tribu Nora, qui va donc cette fois partir à l'aventure dans l'Ouest Interdit donnant son nom au jeu. Ce Forbidden West, en anglais, est le nom donné à une mystérieuse frontière s'étirant de l'Utah à l'océan Pacifique. Oui, si vous n'avez encore jamais joué à Horizon: Zero Dawn, l'action se déroule dans un lointain futur aux États-Unis. Avec la puissance de la PS5, les développeurs de Guerrilla Games vont pouvoir proposer leur vision dans les meilleures conditions possible, à savoir délivrer un monde si beau que nous n'ayons comme seule envie que d'y être, et qui soit le plus détaillé possible pour une meilleure immersion. La carte sera d'ailleurs plus vaste et gagnera en profondeur, dans tous les sens du terme puisque nous pourrons plonger et explorer les fonds des lacs et rivières.

Autre élément dont va tirer parti cette suite, le fameux SSD de la PlayStation 5 permettant de n'avoir presque aucun écran de chargement. À priori, nous pourrons ouvrir la carte et effectuer un voyage rapide à l'autre bout de celle-ci à toute vitesse, ou reprendre notre progression depuis un checkpoint sans devoir patienter. Lorsque nous lancerons le jeu, nous serons plongés directement dans l'action. Espérons que ces belles paroles soient véridiques, car cela fait rêver.

Mais derrière cette belle façade se trouveront également de terribles ennemis, dont des machines comme les Shell Snappers (tortues), Carapateurs (crocodiles) ou Sunwings (ptérodactyles). Des douzaines de modèles inédits seront présents, toutes devant être scannées avec notre Focus pour les étudier et pouvoir les combattre efficacement. De nouvelles tribus se trouveront aussi sur ces terres, tantôt paisibles, mais d'autre fois souhaitant notre mort, comme celle capable de contrôler les machines présente dans le trailer, qui se servira de mammouths baptisés Tremor Tusk. Et bien sûr, le fil rouge de cette future intrigue sera cette drôle d'infection, ainsi qu'un dérèglement climatique provoquant de gigantesques tornades.

Et pour terminer, nous apprenons qu'Horizon Forbidden West n'est donc pas prévu au lancement de la PS5, mais devrait voir le jour en 2021, augurant une première année de vie plus qu'intéressante pour la console next-gen. Par ailleurs, Guerrilla Games a partagé deux artworks de toute beauté pour que les fans puissent s'en servir de fond d'écran sur PC ou mobiles. Avons-nous déjà un aperçu de la future jaquette ?

Lire aussi : PS5 : une nouvelle image des consoles à l'horizontale