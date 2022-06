CINEMA : Gran Turismo, le film réalisé par Neill Blomkamp se concrétise, avec une histoire inspirée de faits réels et une date de sortie

Vous l'aviez peut-être manqué, mais le mois dernier, Deadline rapportait que PlayStation Productions et Columbia Pictures préparaient un film Gran Turismo, avec Neill Blomkamp (District 9, Elysium) dans le viseur pour jouer les réalisateurs. Ce même site d'informations déclare désormais que le projet a bel et bien été signé et lancé.

Oui, il y aura bien un long-métrage Gran Turismo, avec Neill Blomkamp derrière la caméra, Jason Hall (American Sniper, Thank You for Your Service) au scénario et Asad Qizilbash, Carter Swan, Doug Belgrad et Dana Brunetti à la production. Mais que diable pourrait être l'histoire d'un film sur une série de jeux de courses qui n'en a jamais eu ? Eh bien, PlayStation Productions a décidé d'évoquer non pas l'univers in-game, mais la GT Academy, la compétition annuelle organisée depuis 2008 pour rechercher les meilleurs joueurs de Gran Turismo capables de devenir les vrais pilotes de demain. Ce qui veut dire que, mécaniquement, nous devrions voir des passages des jeux à l'écran. Le synopsis parle d'une histoire inspirée de faits réels, et tournera autour d'un adolescent en particulier.

Basé sur une histoire vraie, le film est l’histoire ultime de la réalisation des souhaits d’un joueur adolescent de Gran Turismo dont les compétences lui ont permis de remporter une série de compétitions Nissan pour devenir un véritable pilote de voiture de course professionnel.

Tout devrait aller très vite pour ce film Gran Turismo, car sa date de sortie est fixée au 11 août 2023 au cinéma aux États-Unis : l'équipe a désormais un peu plus d'un an pour assurer le casting, la préparation, le tournage et la post-production. Pour passer le temps jusque là, vous pouvez vous offrir Gran Turismo 7 à partir de 58,72 € sur Amazon.fr.

