Off The Grid : premiers teaser et détails intrigants pour le « Battle Royale Cyberpunk 2.0 » de Gunzilla, supervisé par le réalisateur Neill Blomkamp

Nous apprenions l'année dernière que Gunzilla Games avait recruté Neill Blomkamp, réalisateur de District 9, Elysium et Chappie, pour jouer le rôle de superviseur sur son premier jeu vidéo, un shooter next-gen sous Unreal Engine. Il vient d'être présenté cette semaine par un premier teaser cinématique, sous le nom de Off the Grid.

Il s'agira d'un « Battle Royale Cyberpunk 2.0 » où nous façonnerons le gameplay et l'histoire. Sur une île tropicale dystopique, nous suivrons une guerre entre 3 grandes entreprises qui embauchent des mercenaires pour faire valoir leur puissance, dans le cadre de missions d'assassinat et de sabotage. Nous incarnerons un personnage personnalisable de la faction de notre choix, mais la manière dont nous pourrons influer sur le scénario et la dynamique des parties reste encore floue. Sans trop en dire, Neill Blomkamp a tout de même exposé sa vision du projet chez GameSpot.

L'approche consiste à essayer de livrer l'histoire d'une manière où les joueurs ont la possibilité de s'engager directement dans la bataille royale ou ont la possibilité de plonger dans l'histoire et les missions d'histoire, presque comme une campagne à laquelle vous joueriez pour suivre un récit. Nous essayons de décider de la meilleure façon de faire [les factions]. Mais je pense que l'idée d'une histoire plus large qui est racontée de différents points de vue est définitivement un pilier clé. Et je pense que l'une des choses vraiment intéressantes est de créer une situation où vous avez des « missions miroirs » où [différentes factions] sont les unes contre les autres. Ainsi, les joueurs peuvent choisir des missions où votre faction peut être directement opposée à la mission d'une faction opposée, les deux étant liées au récit à une échelle beaucoup plus grande. Et vous le faites dans un environnement où une bataille a lieu. Donc, vous êtes un peu en train de repousser des attaques de deux directions différentes et vous essayez de remplir, si cela vous intéresse, les obligations narratives que vous avez. Je pense qu'avec [le scénariste] Richard Morgan, l'une des choses qui remonte vraiment à la surface est cette idée de créer un récit incroyablement profond et une sorte d'histoire racontant la façon dont cet endroit est devenu ce qu'il est. Donc, sur cette île, vous avez le sabotage et l'espionnage d'entreprise et des choses qui se produisent qui se traduisent par l'embauche d'assassins - ce sont essentiellement les joueurs que vous incarnez - et en faisant cela, vous pouvez voir comment ce monde de réfugiés, d'entrepreneurs, de mercenaires à louer et d'élites créent tous ce baril de poudre bouillonnant vraiment intéressant, des conflits et des couches de couches de personnages et d'histoires dans lesquelles vous pouvez entrer de différentes manières.

Le lancement est d'ores et déjà prévu pour 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Off The Grid sera-t-il une future référence des shooters next-gen en ligne, ou deviendra-t-il une énième tentative ratée de secouer les cadors du genre ? Affaire à suivre !