Gunzilla Games : le jeune studio sur un shooter next-gen recrute Neill Blomkamp (District 9) en superviseur de luxe

L'année dernière, Alexander Zoll, ancien investisseur chez Crytek, et l'entrepreneur Vlad Korolev, ont fondé Gunzilla Games. L'équipe avec des bureaux à Los Angeles, Francfort et Kiev a attiré des anciens talents des séries Far Cry, Crysis, Assassin's Creed, Watch Dog, Total War, Need for Speed et plus encore, et a surtout réussi à sécuriser 25 millions de dollars auprès d'investisseurs pour débuter son activité. Son objectif est de créer un shooter de nouvelle génération sous Unreal Engine.

La société est sous les feux des projecteurs cette semaine, car un autre grand nom vient de rejoindre ses rangs : Neill Blomkamp. Le metteur en scène de District 9, Elysium et Chappie officiera en tant que Chief Visionary Officer, pour un poste « égalitaire du rôle de réalisateur ». Il a ainsi confié à IGN que sa mission devrait être assez similaire à celle de George R. R. Martin pour Elden Ring, à savoir donner les bases d'un univers et d'une histoire pour ensuite laisser l'équipe s'amuser avec.

« Il s'agit d'apporter à l'esthétique du jeu des compétences en matière de réalisation qui s'apparentent à celles des films que j'ai réalisés auparavant. La différence [avec la réalisation d'un film] est de ne pas agir comme un unique repère qui guide l'équipe créative. C'est de s'assurer que l'on est intégré à l'équipe de façon concrète, » me dit-il. « Je peux arriver avec un point de vue très précis, mais il doit fonctionner à deux niveaux. Il doit être accepté par l'ensemble de l'équipe comme la meilleure voie créative à suivre. Et il faut aussi, avant tout, que ce soit quelque chose qui puisse s'intégrer dans l'architecture du gameplay d'une manière qui soit bénéfique pour le jeu. » « L'élément principal, quelle que soit la façon dont on le découpe, sera la possibilité pour les joueurs d'interagir dans un environnement de jeu de tir d'une manière qui, nous l'espérons, sera vraiment, vraiment cool pour eux. Cela signifie que, dans le cas où ils jouent, la narration passe au second plan. Mais si vous pensez à quelque chose comme Elysium, la quantité de réflexion préalable pour construire le monde, vous pouvez passer 95 % du temps à penser à la construction du monde afin d'arriver aux 5 %, qui sont le film que vous regardez. Je pense que l'on peut appliquer ce même genre de raisonnement : en fonction de la quantité de backstory et de la création du monde que l'on développe, on obtiendra un monde plus convaincant et plus impressionnant dans lequel le joueur pourra se plonger. En ce qui concerne la narration spécifiquement, il y a aussi d'autres voies par lesquelles les joueurs peuvent découvrir les choses que nous évoquons. »

Si vous aimez les univers de science-fiction imaginés par Neill Blomkamp, il y a très certainement de quoi être curieux. Chappie est d'ailleurs disponible en VOD sur Amazon.fr pour 3,99 €.