Warner Bros. Games : un gros changement à venir pour le studio

C'est le grand bal des départs en ce début d'année 2025. Hier, nous apprenions que Ted Price quittait Insomniac Games, 30 ans après avoir fondé le studio. Aujourd'hui, c'est du côté de Warner Bros. Games qu'il y a du changement, même si le nom du principal concerné n'est pas aussi connu.

Comme le rapporte Variety, David Haddad va quitter son poste de président de Warner Bros. Games, qu'il occupait depuis 12 ans, alors que le studio s'appelait encore Warner Bros. Interactive Entertainment. David Haddad restera encore trois petits mois dans le studio, le temps pour Warner Bros. Discovery de lui trouver un remplaçant. Le futur ex-président de WB Games déclare :

Je suis très fier de tout ce que nous avons accompli ensemble chez Warner Bros. Games pendant mon passage dans l’entreprise. Ce fut un réel plaisir de travailler sur nos franchises de jeux emblématiques et de les développer, et je continuerai à soutenir avec enthousiasme les futurs projets de cette équipe talentueuse. J’ai hâte de travailler sur le prochain chapitre de ma carrière et je serai toujours reconnaissant pour le temps que j’ai passé avec Warner Bros. Games.

Dans une note interne envoyée aux équipes du studio, JB Perrette, PDG et président de Warner Bros. Discovery Global Streaming and Games, rappelle que David Haddad a grandement participé à la transition de Warner Bros. Games vers les jeux numériques et les titres mobiles free-to-play, tout en éditant des jeux à succès, que ce soit Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, Game of Thrones: Conquest, Golf Clash et les Mortal Kombat.

Non, Suicide Squad: Kill The Justice League n'est évidemment pas cité, cet échec n'est sans doute pas étranger au départ de David Haddad, qui était également président lors des lancements de Gotham Knights et de MultiVersus. Autant dire que son ou sa successeur aura du pain sur la planche pour éviter de nouveaux échecs.

Vous pouvez acheter Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard à partir de 39,98 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.