MultiVersus : le jeu de combat en free-to-play de Warner Bros. Games confirmé, première vidéo de gameplay et roster initial !

Les rumeurs autour d'un jeu de combat mettant en scène les personnages de WarnerMedia tournaient sur la Toile à la fin du mois d'octobre. Peut-être en réponse à ces bruits de couloir couplés à de possibles fuites, Warner Bros. Games vient de confirmer ce fameux MultiVersus avec une présentation entrecoupée de gameplay très instructive.

Il est développé par Player First Games, un nouveau studio basé à Los Angeles notamment fondé par Chris White, ancien directeur technique chez Riot Games, et Tony Huynh, dernièrement Project Manager dans la même société. Il prendra la forme d'un « jeu de combat de plateforme compétitif » (comprenez Smash Bros-like), pensé pour le jeu en équipe. Le mode principal sera du 2v2 utilisant la complémentarité du roster, mais il y aura aussi du 1v1 et du Free-for-All à 4.

Batman, Harley Quinn, Sammy (Scooby-Doo), Superman, Bugs Bunny, Steven, Garnet (Steven Universe), Arya Stark (Game of Thrones), Finn l'humain, Jake le chien (Adventure Time), Tom & Jerry, Wonder Woman et Reindog aka Chien-Renne, une créature originale, feront partie du casting de départ. Gandalf et Rick Sanchez ne sont plus présents dans la liste à cette heure, eux qui étaient pourtant là dans les leaks. Ils seront dotés d'habiletés personnalisables et associés aux classes Assassin, Cogneur, Mage, Tank ou Soutien. L'accent sera mis sur l'authenticité, avec des graphismes cartoon qui tenteront de respecter chaque licence et des doubleurs emblématiques qui feront leur retour.

MultiVersus mettra en vedette un casting de stars prêtant leur voix au jeu, dont Kevin Conroy (Batman : The Animated Series, Batman : Arkham) dans le rôle de Batman, George Newbern (Justice League vs. the Fatal Five, Injustice 2) dans le rôle de Superman, Abby Trott (Carmen Sandiego) dans le rôle de Wonder Woman, Tara Fort (Batman Ninja, Batman : Arkham) dans le rôle de Harley Quinn, Matthew Lillard (Scooby-Doo) dans le rôle de Sammy, Eric Bauza (Looney Tunes Cartoons) dans le rôle de Bugs Bunny, Maisie Williams (Game of Thrones) dans le rôle d'Arya Stark, John DiMaggio (Adventure Time) dans le rôle de Jake le Chien, Jeremy Shada (Adventure Time) dans le rôle de Finn l'humain, Daniel DiVenere (Spirit : Au galop en toute liberté) dans le rôle de Steven Universe et Estelle (Steven Universe) dans le rôle de Grenat ainsi que Andrew Frankel (Jellystone) dans le rôle de Chien-Renne.

Compatible cross-play et cross-progression, MultiVersus sera bel et bien un free-to-play, comme le voulaient les rumeurs. Il proposera un système de guildes pouvant s'affronter entre elles, des classements en ligne et d'autres fonctionnalités sociales du genre, ainsi que du netcode et des serveurs dédiés pour assurer la stabilité des parties. Le contenu évoluera via des mises à jour apportant des personnages, modes, skins et évènements, après le lancement en 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

« Avec MultiVersus, nous créons un jeu compétitif particulier qui nous permet de rassembler une liste complète de franchises célèbres WarnerMedia pour le plaisir des joueurs », a déclaré David Haddad, président de Warner Bros. Games. « Nous nous associons à la talentueuse équipe de Player First Games pour créer un jeu de combat de plateforme free-to-play avec une multitude de personnages emblématiques que les fans connaissent et apprécient, de Wonder Woman à Bugs Bunny, en passant par Sammy ou encore Arya de Game of Thrones. Et ce n'est que le début, car nous sommes impatients de soutenir les saisons à venir et le contenu du jeu. » « MultiVersus est un projet de rêve pour l'équipe de Player First Games, et nous sommes ravis de le dévoiler officiellement », a déclaré Tony Huynh, PDG et cofondateur de Player First Games. « Nous avons construit MultiVersus dès le départ dans l'optique d'en faire un jeu coopératif et social qui privilégie le travail d'équipe et la stratégie. Nous nous attachons à fournir un gameplay en ligne de premier rang via un netcode rollback sur serveur dédié afin que les joueurs puissent profiter d'une expérience compétitive sans faille en s'affrontant avec nos personnages. »

Il est d'ores et déjà possible de s'inscrire pour de futures bêtas.