MultiVersus : 20 millions de joueurs pour le jeu de combat free-to-play

MultiVersus est le phénomène de l'été 2022. Le jeu de combat free-to-play de Warner Bros. Games et Player First Games a été lancé en bêta ouverte à la fin du mois dernier et il a accueilli il y a quelques jours sa Saison 1. Aujourd'hui, un nouveau personnage additionnel rejoint le roster, mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle.

Les studios annoncent en effet que MultiVersus a atteint les 20 millions de joueurs sur PC, PlayStation et Xbox. Un chiffre bien supérieur aux estimations du début du mois, et tous ces joueurs vont pouvoir essayer dès maintenant Morty Smith, en attendant l'arrivée de son compère Rick Sanchez dans les prochains mois, accompagné de Black Adam et de Stripe (des Gremlins).

MultiVersus est pour rappel disponible en free-to-play sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S