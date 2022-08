MultiVersus atteint déjà les 10 millions de joueurs

MultiVersus va-t-il s'imposer comme la nouvelle référence des jeux de combat ? Eh bien, en tout cas, le titre de Warner Bros. Games et Player First Games cartonne. Actuellement en bêta ouverte depuis deux semaines, le jeu avait attiré plus de 150 000 joueurs en simultané rien que sur Steam, mais il est aussi disponible sur consoles de salon.

Tracker Network dévoile ainsi que plus de 10,2 millions de joueurs ont essayé MultiVersus sur PC, PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series X|S depuis le lancement de la bêta ouverte le 26 juillet dernier. Le titre est pour rappel free-to-play, pas mal de personnes l'ont donc juste lancé par curiosité, mais le chiffre reste impressionnant, d'autant que ce n'est que le début de l'aventure pour les joueurs et les développeurs.

La Saison 1 prend en effet un peu de retard, mais rajoutera un Battle Pass et un nouveau personnage jouable, sans oublier des modes de jeux qui arriveront par la suite. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.