Tekken 7 atteint les 10 millions de ventes

Cette semaine, nous avons pu revoir Tekken 8 à l'occasion de la cérémonie des Game Awards 2022. Le prochain jeu de combat de Bandai Namco s'est offert une bande-annonce avec quelques séquences de gameplay et plusieurs personnages ont officialisé leur retour, mais le producteur n'oublie pas le dernier opus en date.

Katsuhiro Harada a en effet pris la parole sur Twitter afin d'annoncer que Tekken 7 compte 10 millions d'exemplaires vendus sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Le jeu de combat est pour rappel sorti en 2017 sur ordinateurs et consoles, et il comptait déjà 9 millions de copies vendues en juin dernier. Un petit million de plus pour ce volet et donc pour la franchise, qui atteint quant à elle les 54 millions d'exemplaires écoulés depuis ses débuts en 1994.

Le producteur partage comme presque à chaque fois le fameux artwork festif avec tous les combattants de ce Tekken 7, mais nous avons maintenant un nombre à deux chiffres. Tekken 8 est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S uniquement, à une date encore inconnue, vous pouvez retrouver Tekken 7 à 5,40 € sur Gamesplanet.