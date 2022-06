Tekken 7 : 9 millions de copies écoulées, un point sur les ventes de la franchise

Tekken 7 fêtera son cinquième anniversaire sur PC, PlayStation 4 et Xbox One cette semaine. Le jeu de combat de Bandai Namco est un succès, il comptait déjà sept millions de copies vendues l'année dernière, mais les joueurs ont encore craqué pour le titre, faisant grimper ce gros chiffre.

Katsuhiro Harada, directeur du jeu, annonce ainsi que Tekken 7 s'est écoulé à plus de neuf millions de copies sur ordinateurs et consoles de salon. Pour l'occasion, nous avons droit à un artwork avec Kazuya Mishima plus impressionnant que jamais, et surtout, nous apprenons au passage que la franchise Tekken compte désormais plus de 53 millions d'exemplaires vendus depuis ses débuts en 1995 sur la première PlayStation.

La licence se porte bien, les fans auront droit à une série animée Tekken: Bloodline sur Netflix cette année, mais tous les regards sont désormais portés sur Bandai Namco et un hypothétique Tekken 8. En attendant, vous pouvez retrouver Tekken 7 à 33,99 € sur Gamesplanet.

