Final Fantasy XV atteint enfin les 10 millions de ventes

Après Final Fantasy XII, Square Enix avait de grandes ambitions, il préparait l'univers Fabula Nova Crystallis composé de plusieurs jeux, dont FF XIII et FF Versus XIII. Finalement, ce dernier est devenu Final Fantasy XV, dans son propre univers avec un gameplay plus tourné vers l'action.

Sorti en novembre 2016 sur PS4 et Xbox One, puis sur PC et Stadia, Final Fantasy XV compte désormais 10 millions d'exemplaires vendus. Square Enix vient d'annoncer la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, remerciant tous les joueurs qui ont participé au succès de son jeu. 10 millions, c'est évidemment un énorme chiffre et un palier hautement symbolique, mais Eurogamer rappelle avec ironie que le Tomb Raider de 2013 s'est vendu à 14,5 millions de copies, et que Rise of the Tomb Raider, sorti un an avant FF XV, enregistre 11,8 millions d'exemplaires vendus. Deux jeux édités par Square Enix, mais le studio japonais a récemment décidé de se séparer de la licence Tomb Raider...

Bon, les deux franchises sont difficilement comparables en termes de communauté, et pour en revenir à la licence Final Fantasy, FF VII Remake compte cinq millions d'unités vendues. Désormais, tous les regards sont tournés vers Final Fantasy XVI, présenté en 2020 avec une impressionnante bande-annonce, et une nouvelle vidéo devrait très prochainement être dévoilée. Vous pouvez retrouver Final Fantasy XV Royal Edition à 21,84 € sur Amazon.