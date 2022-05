Final Fantasy XVI : la prochaine bande-annonce est déjà prête et arrive bientôt !

Si Square Enix s'est volontiers séparé de ses studios occidentaux et des licences associées (Tomb Raider et Deus Ex en tête), revendus une bouchée de pain à Embracer Group, il a tout de même du lourd dans ses cartons, dont la licence Final Fantasy. Et à ce sujet, les joueurs attendent toujours impatiemment les nouvelles de FFXVI promises pour le printemps. Récemment, c'est lors de la promotion pour les tee-shirts Uniqlo que quelques mots de Naoki Yoshida nous ont appris l'état de son développement. Eh bien, il a remis ça ce vendredi lors d'un livestream dédié à NieR Re[in]carnation, qui va accueillir une collaboration avec FFXIV.

Ce qu'il faut retenir des propos rapportés, c'est que le prochain trailer du jeu est d'ores et déjà finalisé, mais plusieurs facteurs non spécifiés ont fait que sa diffusion a été reportée. Il devrait cependant être partagé « bientôt », une notion bien vague il va sans dire. De toute manière, nous arrivons dans la période de l'année où de multiples annonces vont avoir lieu, cela n'a donc rien d'étonnant. Du côté de l'équipe de développement, elle s'attèle à polir le jeu, l'optimiser et le débugguer, puisqu'il est pratiquement complet.

Reste désormais à savoir si cette bande-annonce fort attendue sera diffusée sans prévenir sur la Toile ou apparaîtra lors d'un éventuel futur State of Play, Final Fantasy XVI étant une exclusivité temporaire PS5. Pour le moment, vous pouvez toujours patienter en jouant à Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, qui est vendu dès 51,97 € sur Amazon.