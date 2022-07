MultiVersus : la bêta ouverte fait un petit carton sur Steam, des dates précises pour l'ajout de Rick et Morty

Et si MultiVersus était un nouvel incontournable sur le terrain des free-to-play ? De la révélation à l'Accès Anticipé, l'intérêt des joueurs semblait au beau fixe autour de ce Smash Bros-like avec des héros des univers de Warner Bros., et il s'est confirmé à l'occasion du lancement de la bêta ouverte.

MultiVersus est en effet disponible gratuitement depuis ce 26 juillet, avec une bêta ouverte qui fait office de pré-lancement, car la progression sera conservée par la suite, et la Saison 1 poursuivra l'expérience sans coupure le mois prochain. Le public a été au rendez-vous : sur Steam, il y a ainsi eu 153 004 joueurs en simultanée hier, faisant du titre le 4e plus joué à ce moment-là, derrière les classiques Lost Ark, Dota 2 et Counter-Strike: Global Offensive. Il a ainsi réalisé le meilleur lancement pour un jeu de combat sur la plateforme (loin devant Dragon Ball FighterZ et ses 44 303 joueurs simultanés à la sortie). Même si la ferveur a baissé depuis, il atteint désormais les 69 739 joueurs au même moment.

Alors, MultiVersus sera-t-il un phénomène passager ou une future référence ? First Player Games va en tout cas tout faire pour. Il vient de confirmer que la Saison 1 débuterait le 9 août 2022 et ajouterait Morty au roster, tandis que Rick serait lui jouable à partir du 23 août.

Rick Sanchez, le scientifique méga-génial, possède de nombreuses capacités dans MultiVersus, beaucoup utilisant son pistolet à portail signature, et ces capacités peuvent être combinées stratégiquement avec ses autres tours, comme l'invocation de Monsieur Larbin. Morty Smith, le petit-fils adolescent de Rick et son acolyte dans d'innombrables aventures, aura plusieurs compétences mettant l'accent sur les projectiles (dont les armes à grenades) et les contre-mouvements.

MultiVersus est donc dès à présent disponible sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, avec des packs payants pour débloquer plus rapidement des skins et personnages.